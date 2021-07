Tout se complique pour Tenor: "Erica n’ira pas seule dans la tombe"

La blogueuse ivoirienne Makosso Louise, plus connue sous le nom Lolo Beauté, est très remontée contre le rappeur Tenor, victime d'un accident de circulation la semaine dernière et ayant occasionné la mort d’une jeune fille de 19 ans.

Lolo Beauté crache ses vérités à Tenor : "Tu vas répondre de tes actes devant la famille et devant la justice camerounaise"

Tenor a été victime d'un grave accident de circulation, jeudi à Douala au Cameroun. Une jeune fille de 19 ans répondant au nom d'Erica Nfiya Mouliom qui se trouvait à l'arrière du véhicule de l'artiste, est décédée sur le champ. Un décès que le père de la disparue n'entend pas passer par perte et profit. Il exige que l'artiste camerounais épouse coutumièrement sa défunte fille. D'ailleurs, il semble déjà avoir de grands soutiens car un collectif de soutien à la famille éplorée, a même été créé.

'' Tenor, tu es un inconscient, c'est ce que les autres ne veulent pas dire... Moi, je vais te dire la vérité. Il y a eu mort dans ta voiture, tu es inconscient, quand on boit une fois, deux fois, trois fois, on ne prend pas le volant... Je dis justice pour cette fille...Arrêtez d'être hypocrites. Tu vas répondre de tes actes devant la famille et devant la justice camerounaise'', a lancé Lolo Beauté dans une vidéo postée sur sa Facebook. Un homme de Dieu camerounais du nom de Dieunedort Kamdem, a, quant à lui, mis en garde le jeune rappeur.

«Je voudrais le dire à Tenor et à sa famille. L’avertissement du père d’Erica ne doit pas être pris à la légère. Pour tous ceux qui connaissent les Bamoun, si un Bamoun vous dit: "venez doter le cadavre de sa fille, cela veut tout dire. Il essaie de dire : « Ma fille n’ira pas seule dans la tombe ». Si vous étiez tous les quatre dans la voiture, vous partiriez tous les quatre. Il envoie un message. Doter ne veut pas dire apporter de l’argent. Vous devez venir expliquer comment vous êtes tous dans la même voiture et il n’y a que sa fille qui meurt. Les Bamouns sont appelés un serpent à deux têtes », a expliqué le pasteur Kamdem.