Affaire "Blé Goudé scelle un deal avec le RHDP": Chris Yapi épinglé

Charles Blé Goudé est-il en négociation secrète avec le RHDP (parti au pouvoir en Côte d’Ivoire) en vue de signer un accord pour faciliter son retour au pays? L’information livrée par l’avatar des réseaux sociaux, Chris Yapi, était plutôt une intox. Et pour ne pas laisser prospérer ce mensonge éhonté sur sa personne, Charles Blé Goudé a tenu à réagir par l’entremise d’un de ses collaborateurs, Aimé Kohou. Ci-dessous, les détails de cette affaire.

Aimé Kohou: « Que veut révéler Chris Yapi au sujet de Charles Blé Goudé que l’Ivoirien ne sait déjà ?»

« La bêtise insiste toujours » Albert Camus. Comme la bêtise, Chris Yapi le tristement célèbre avatar, lui aussi insiste et persiste. Je suis souvent porté à me demander, qui de Chris Yapi et de la bêtise détient la palme du ridicule ?. Comprenez que le ridicule ici détermine la véhémente volonté de ce monsieur à faire des révélations sur le Ministre Charles Blé GOUDÉ ou de paraître tel un détenteur d’informations confidentielles concernant le Président du COJEP. Il est 21 h 55 minutes à la Haye et je quitte mon Leader. Depuis 10 h ce matin je suis chez lui pour ma visite hebdomadaire de travail et fraternelle. Nous y avons ensemble attendu la délégation du RHDP annoncée par le sieur Chris Yapi mais en vain.

Rien ni personne ne vient comme vous pouviez l'imaginer. Encore un autre mensonge. Désormais chez les Chris Yapi et consorts le mensonge et les effets d’annonces sont une culture érigée, un mode de fonctionnement. En son temps nous avions attendu le poste ministériel annoncé pour le président du COJEP. Mais ce fut encore un gros mensonge de Chris Yapi. Le Vendredi 16 Juillet pendant que nous allions au pas de course au Rendez-vous de l’ambassade de Côte d’Ivoire en Hollande pour la séance d'enrôlement pour le passeport de Monsieur Charles Blé GOUDÉ, Chris Yapi clamait déjà sur les réseaux sociaux que le passeport était prêt et nous attendait.

Malheureusement pour lui malgré toute sa bonne volonté le consul ne pouvait que procéder à la première étape de délivrance du passeport. Était donc au menu ce vendredi , prises d’empreintes digitales, prise de photos d’identité (dans les locaux) et dépôt des documents en notre possession. Ce fut encore un mensonge inutile. Alors , pour le poste ministériel, mensonge. Pour le passeport, mensonge. Pour la délégation RHDP d’aujourd’hui, mensonge. Pour ses relations avec le président Laurent GBAGBO, inepties et mensonges et j'en passe... Décidément pourquoi s'obstine Chris Yapi à faire des révélations là où il n’y a rien à révéler ?

"L'amour de Blé Goudé pour le Président Laurent GBAGBO n'est plus à démontrer"

Le Président du COJEP , le ministre Charles Blé GOUDÉ a fondé et dirige un parti , fort de ses convictions et de la nouvelle offre qu'il a pour la Côte d’Ivoire notre pays. Son vœu de diriger au moment opportun un pays fortement unifié autour de valeurs n'est secret pour personne. Son indéfectible attachement aux principes qui régissent sa vie personnelle et sa vie associative est connu de tous. Sa fibre d’homme de Paix , d’homme modéré et de consensus date des lustres et est aujourd’hui appréciée de par le monde entier.

Enfin son amour pour le Président Laurent GBAGBO n'est plus à démontrer. Alors Question : que veut révéler Chris Yapi au sujet de Charles Blé GOUDÉ que l’Ivoirien ne sait déjà ? Pour ton information cher avatar dorénavant mal caché , nous n'avons reçu aujourd'hui aucune délégation du RHDP pour sceller un quelconque deal. Sache néanmoins que pour la Paix et la Réconciliation dans notre pays le COJEP et Charles Blé GOUDÉ son Leader ont depuis bien longtemps entrepris nombre d’initiatives qui concourent à l’apaisement et au rapprochement des filles et des fils d'Eburnie. N’insiste pas comme la bêtise à défaut d’être la bêtise elle-même. Bien à toi !

Aimé KOHOU

Team CBG