Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara rassure contre la menace terroriste

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a émis, mardi, le souhait que la Côte d’Ivoire continuera de vivre « en paix et dans la quiétude ». C'était à l’occasion de la fête de la Tabaski, après la prière sur l’esplanade de la grande mosquée de la Riviera-Golf.

Alassane Ouattara: "Que les entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer"

À l’instar des autres pays du monde, la célébration de l’ Aïd-el-Filtr ou Tabaski a eu lieu en Côte d’Ivoire, mardi 20 juillet 2021. Alassane Ouattara, le chef de l’Etat qui a pris part à la prière marquant cette célébration à la grande mosquée de la Riviera-Golf aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, a prôné le rassemblement, la paix et la concorde en Côte d’Ivoire.

« Merci à tous nos compatriotes, à toutes les populations vivant dans notre beau pays. Nous venons de prier sous l'autorité de l'Imam Traoré et la fête de la Tabaski. C'est une occasion heureuse de remercier l'Imam pour son sermon et de remercier le Seigneur de nous avoir accordé sa grâce et son pardon », a déclaré le président ivoirien. "Nous souhaitons une bonne fête de Tabaski à toutes les populations de Côte d’Ivoire, aux musulmans du monde entier, et je voudrais dire à mes concitoyens que cette fête est une fête du rassemblement, de la paix et de la concorde", s'est exprimé le chef de l’exécutif ivoirien.

Alassane Ouattara a par ailleurs souhaité que "les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer pour que la Côte d’Ivoire continue de vivre en paix" et dans la quiétude. Évoquant le volet sécuritaire marqué par la menace terroriste, de plus en plus présente dans le nord de la Côte d’Ivoire, le président Ouattara a rassuré ses compatriotes et l’ensemble des populations que tout est mis en place pour garantir la sécurité de toutes les populations résidant sur le sol ivoirien.

« Je voudrais assurer nos compatriotes que, par la grâce du Seigneur, nous veillons à la sécurité de nos concitoyens et qu'ils peuvent être rassurés », a-t-il déclaré.