Saga la Légende dit toute la vérité sur l'amitié Emma Dobré et Kerozen

Le chanteur Coupé-décalé, Saga la légende, a dévoilé ce qu’il n’apprécie pas chez la belle Emma Dobré qui est à la fois sa compagne et sa productrice.

Saga la légende: ‘’Il y a des faveurs qu'Emma Dobré fait à Kerozen, que moi je n'ai pas ‘’

Emma Dobré, productrice de Kerozen, entretient une relation amoureuse avec Saga la légende, l'artiste qui joue le rôle de sosie de Douk Saga depuis le décès de ce dernier en 2006. Il y a quelques jours, Saga La légende, également membre du label Emma Dobré Prod, affichait son mécontentement de voir sa compagne réagir dans une affaire entre Kerozen et Dj Leo. Pour lui, la jeune productrice accorde une trop grande importance à Kerozen au point qu’elle oublie parfois sa vie de couple. Il est d’ailleurs revenu sur le sujet au micro de First Mag le vrai.

"Je suis quelqu'un avec qui elle (Emma Dobré ) est en couple et je suis son artiste vu qu'elle est ma productrice. Ça fait près de 5 ans que je suis traité de tous les noms sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de gigolo, de sac à main d’EMMA DOBRÉ... pour me rabaisser. Je lui ai fait entendre en privé que je ne suis pas content qu'on me traite ainsi sur les réseaux sociaux et qu'elle est la seule personne habilitée à laver mon image en me défendant. Donc, je ne peux pas accepter qu'elle laisse faire les choses car ça me discrédite. J'ai fait de très bons titres qui n'ont pas eu le succès voulu; donc j'ai fini par me dire: est-ce que ce n'est pas parce qu'on me traite ainsi, que ma carrière ne décolle pas?‘’, s'est-il interrogé.

Par ailleurs, Saga la légende a précisé qu’il n’est pas du tout jaloux de Kerozen. ‘’J'ai réagi sur son post où elle défendait Kerozen parce que ça fait longtemps que je me plains auprès d'elle et qu'elle ne réagit pas. Je ne suis pas un gigolo et elle le sait très bien. Je suis un vrai homme. Emma a connu Kerozen avant de me connaître. Il est d'ailleurs son premier artiste. Aujourd’hui, tout va bien pour lui, c’est indéniable. Leur amitié et complicité ne me dérangent pas. Je ne suis pas jaloux de KEROZEN mais ce que je déplore, c'est le fait qu'il y ait un favoritisme du côté du showbiz au sein de son label, c'est-à-dire il y a des faveurs qu'elle fait à Kerozen que moi je n'ai pas. C'est parce que mes plaintes n'ont pas eu gain de cause en interne que je suis venu en parler sur les réseaux sociaux afin qu'elle comprenne que je ne supporte plus cette situation", a-t-il expliqué.