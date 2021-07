Côte d'Ivoire : L'ONG Ciel Pluriel prône le brassage culturel

Sabine Kouassi est la coordinatrice de l'ONG Ciel Pluriel. Dans une déclaration dont une copie nous est parvenue, elle invite à privilégier l'égalité, l'union, la fraternité, la paix et la cohésion sociale par l'organisation d'activités culturelles.

Ciel Pluriel propose la réconciliation par la culture

Dirigée par Sabine Kouassi, Ciel Pluriel exerce dans le domaine des actions culturelles, des échanges culturels et des coopérations culturelles. L'ONG spécialisée dans l'entraide occidentale et africaine, mais aussi engagée pour la promotion de la valeur de la femme oeuvre pour une parfaite collaboration entre les cultures occidentale et africaine. Ci-dessous l'intégralité de la déclaration de la coordinatrice en faveur du brassage culturel :

L'ONG Ciel Pluriel exerce dans le domaine culturel. Cette organisation veut prôner l'égalité, l'union, la fraternité, la paix et la cohésion sociale à travers des activités culturelles et des projets déjà élaborés. En effet, lorsque l'on parle de fraternité, la haine et la division n'ont aucune place. En d'autres termes, la fraternité a pour fondement l'amour, le pardon et le partage.

Lorsque l'on pardonne à autrui, c'est une preuve d'amour. Et lorsque l'on aime, l'on est prompte à partager avec l'être aimé, à tout lui concéder de sorte qu'il existe une cohésion.

Au moment où une activité culturelle en général (concert, théâtre, etc.) est menée, tous ceux qui y participent ne sont pas réunis par rapport à leur appartenance politique ou ethnique, mais ils viennent partager cette joie, cette convivialité qu'apporte cette activité culturelle.

Et pour mener à bien une activité culturelle, l'on a besoin de tout le monde, c'est-à-dire de toutes ces personnes qui proviennent de divers pays, de diverses cultures, de divers horizons afin de donner de la beauté, de l'éclat, de la portée à cette activité culturelle.

Ce brassage culturel dont bénéficie la Côte d'Ivoire lui donne cette particularité, cette chaleur qui fait de ce pays, un état spécial que l'on refuse de quitter ou d'abandonner.

Il est donc aisé de comprendre pourquoi plusieurs Ivoiriens veulent revenir en Côte d'Ivoire pour retrouver cette chaleur maternelle qu'offre leur très chère mère patrie.

Ainsi, la cohésion sociale aiderait certains de nos frères ivoiriens qui vivent loin des leurs de surcroît dans des conditions très pénibles à rentrer.

Aussi, pour son développement durable, notre pays la Côte d'Ivoire a besoin de ressources humaines donc il faut que nos parents exilés viennent y participer d'une manière ou d'une autre.

Il est bon et impératif que tous les Ivoiriens provenant du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest s'unissent, se tolèrent pour une bonne cohésion sociale à travers des activités culturelles afin que la réconciliation et la cohésion sociale soient effectives.