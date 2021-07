Burkina: Le gal Marc Conruyt (Force Barkhane) fait ses adieux à Kaboré

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, ce mercredi 21 juillet 2021, le commandant de la force Barkhane, le général Marc Conruyt en fin de mission.

Force Barkhane : En fin de mission, le général Marc Conruyt chez le président du Faso

« Je termine mon mandat dans une semaine. J’ai toujours été reçu ici par le président du Faso avec beaucoup d’amitié et de sympathie. Nous avons pu, à ces occasions, partager beaucoup de choses sur la situation sécuritaire au Sahel. Il était tout à fait légitime et normal que je vienne lui dire au revoir », a indiqué le commandant de la force Barkhane à sa sortie d’audience.

Selon le général Marc Conruyt, cette rencontre d’adieu a été une occasion de faire au chef de l’Etat le compte rendu de sa mission et souligner « la très grande coopération qui a existé entre la force Barkhane et les forces armées burkinabè et lui renouveler tous mes remerciements ». Le commandant de la force Barkhane a indiqué avoir conduit avec satisfaction sa mission en menant avec ses hommes «beaucoup d’opérations en commun, dans le cadre de l’accompagnement au combat avec des unités maliennes, nigériennes, tchadiennes, burkinabè et la force conjointe du G5 Sahel ».

« J’ai été le témoin d’une forte intégration entre force Barkhane et forces armées africaines qui a permis de produire des résultats sur les adversaires. Les forces armées du Sahel ont monté en gamme et sont capables aujourd’hui de s’opposer aux groupes armés terroristes », a soutenu le général Conruyt, pour qui, la force Takuba, appelée à succéder à la force Barkhane, va continuer à travailler dans ce sens.

Source: Direction de la communication de la présidence du Faso