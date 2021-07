Titrologie : « Ouattara reçoit Gbagbo le 27 juillet au palais présidentiel »

La Titrologie du 22 juillet 2021 est fortement alimentée par la rencontre annoncée entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, mardi prochain. La dispersion, à Abidjan, d'une manifestation contre la vie chère retient également l'attention de la presse ivoirienne de ce jeudi.

Titrologie : « Gbagbo brise le mur de glace avec Ouattara »

À propos de la rencontre prévue le 27 juillet prochain au Palais présidentiel, L’Inter annonce d’entrée les couleurs en titrant à sa une : « Gbagbo brise le mur de glace avec Ouattara. » « Enfin, Gbagbo chez Ouattara le 27 juillet », soupire Le Rassemblement. Même son de cloche pour Le Miroir, qui titre : « Paix et Réconciliation : Ouattara reçoit Gbagbo le 27 juillet au palais présidentiel. » « Le Président de la République reçoit Gbagbo mardi », martèle L’Expression. « Ouattara ouvre ses bras à Gbagbo », poursuit Le Jour Plus.

Pour Le Patriote, il s’agit d’un « acte fort du chef de l’État ». Avant que L’Essor ivoirien ne présente Ouattara comme « véritable apôtre de la paix », en revenant sur « sa longue marche pour la recherche de la stabilité ». Le Matin se veut plus narquois en écrivant à sa première page : « Gbagbo redescend enfin sur terre… et frappe aux portes de Ouattara. » Puis, de s’interroger : « Si Gbagbo parle avec Ouattara, que reproche le FPI à Affi ? »

Au sujet de cette rencontre entre le président Ouattara et son prédécesseur, Le Nouveau Réveil estime que « le dialogue national inclusif de Bédié est en marche ». Pour Notre Voie, en recevant Gbagbo le 27 juillet prochain, « Ouattara désavoue les extrémistes du RHDP ». Et Le Bélier intrépide d’expliquer « pourquoi Ouattara désavoue son clan ». Mieux vaut tard que jamais, semble se résoudre Aujourd’hui, qui plaque à sa première page : « Gbagbo-Ouattara, dix années de retard pour une rencontre. » Dernière Heure pousse pour sa part ce ouf de soulagement : « Enfin, Gbagbo et Ouattara vont se rencontrer, le 27 juillet 2021. »

Soir Info révèle par ailleurs « le rôle joué par Dominique Ouattara et Nady Bamba dans le rapprochement ». Avant de revenir sur « ce qu’en dit le porte-parole de Gbagbo ». Mais, Générations nouvelles, quotidien proche de l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro » émet « des doutes sur la sincérité du RHDP ».

Réconciliation nationale : « Banny dévoile les propositions cachées de la CDVR », apprend-on de Notre Voie. Le confrère revient par ailleurs sur les manifestations contre la vie chère en indiquant : « La police empêche la marche des consommateurs . » « Policiers et gendarmes dispersent les marcheurs », indique Dernière Heure. Contre la cherté de la vie, « le gouvernement prend 8 mesures vigoureuses », nous apprend L’Expression. «Le Mandat explique « ce qui se passe en ce moment autour du stock des arriérés » à la Fonction publique.

Dans le cadre de l’Éducation nationale et l’Alphabétisation, Le Nouveau Réveil revient sur « programme détaillé des États Généraux sur six mois ». Le Miroir reflète « les défis des États Généraux de l’école ». Notre Voie ouvre une lucarne sur « les maux qui gangrène l’école primaire ». Le Sursaut révèle de son côté : « Voici les pratiques au ministère de l’Agriculture qui font perdre 2 milliards FCFA à l’État. » Après avoir obtenu l’acquittement de Gbagbo, « Me Emmanuel Altit fait une demande inédite à la CPI », apprend-on de Le Temps. Pour Lida Kouassi Moïse, « Gbagbo est devenu une icône africaine ».

La note sportive de la titrologie de ce jeudi est donnée par L’Essor ivoirien. JO 2020/Football : Les Éléphants à l’Assaut des Saoudiens, ce matin », conclut le confrère.