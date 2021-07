Aya Nakamura perd 50.000 euros de bijoux dans un cambriolage

Mauvaise nouvelle pour la chanteuse Aya Nakamura qui a vu son domicile cambriolé en son absence, avec plusieurs biens emportés.

Ce qui est arrivé à la chanteuse Aya Nakamura

La chanteuse française d'origine malienne Aya Nakamura a été victime d'un cambriolage pendant qu'elle se trouvait en vacances. A en croire des médias occidentaux, les malfrats ont profité de l'absence de la chanteuse pour s'introduire dans l'appartement de celle-ci en passant par le balcon. C'est un voisin qui a constaté le cambriolage et a tout de suite informé les forces de l'ordre. Mais les voleurs ne sont pas repartis bredouilles. Le butin volé s’élèverait à 50.000 euros de bijoux, un sac de marque Gucci et un autre Chanel. Les responsables n’ont toujours pas été retrouvés, et la police est actuellement à la recherche de traces pouvant indiquer leurs identités.

Ce n'est pas la première fois qu'Aya Nakamura est victime de ce type d’intrusion dans son logement. En 2019, la star de la chanson française, née à Bamako, avait été victime d’un autre cambriolage dans son habitation située en Seine-Saint-Denis pendant qu'elle était en concert à l’Olympia au moment des faits. Les malfaiteurs avaient pu voler pour environ 50.000 euros de biens personnels. Plusieurs célébrités en France, ont été cambriolées de cette même manière. On peut citer entre autres la star de téléréalité Nabilla Benatia, les footballeurs Marquinhos et Angel Di Maria. Caroline Margeridon ou encore Bernard Tapie et son épouse Dominique ont également reçu la visite des voleurs pendant qu'ils étaient absents de leur domicile.