JO Tokyo - Football: Suivez le match Côte d'Ivoire - Arabie saoudite

Suivez à partir de 8h 30 le match Côte d'Ivoire - Arabie saoudite, la 1ère journée des Jeux Olympiques 2020 Tokyo ce jeudi 22 juillet en direct sur la chaîne ivoirienne, La 3 depuis Abidjan.

Côte d'Ivoire – Arabie Saoudite, les enjeux de la 1è journée des JO Tokyo 2021

Les trois représentants africains en football entrent en scène aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021, ce jeudi: la Côte d’Ivoire, l’Egypte et l’Afrique du Sud sont dans les starting-blocks.

Pour le premier match de la phase des poules dans le groupe D, la Côte d’Ivoire fait son entrée en lice face à l’équipe la plus abordable de son groupe, l’Arabie Saoudite. Avec des têtes d’affiche comme Eric Bailly, Franck Kessié, Max-Alain Gradel ou encore Amad Diallo. Les poulains de Soualiho Haidara peuvent partir avec de l’espoir avant de se frotter au Brésil puis à l’Allemagne.

L’équipe de l’Allemagne est emmenée par le sélectionneur Stefan Kuntz. La délégation de la DFB affrontera d’abord le Brésil le jeudi 22 juillet (10h30 UTC+2) à Yokohama, puis l’Arabie Saoudite le dimanche 25 juillet (13h30 UTC+2) à Yokohama et enfin la Côte d’Ivoire le mercredi 28 juillet (10h00 UTC+2) à Miyagi.

À l’issue du premier tour, les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale qui se joueront tous le samedi 31 juillet. La finale aura lieu le mercredi 7 juillet (13h30 UTC+2) à Yokohama.

La composition des différents chapeaux du tirage au sort se basait sur les performances des équipes lors des cinq derniers tournois olympiques ; l’Allemagne, uniquement qualifiée en 2016, se trouvait dans le chapeau 2. Deux équipes issues d’une même confédération ne pouvaient s’affronter au premier tour. L’équipe d’Allemagne féminine, médaillée d’or en 2016, n’est cette fois pas qualifiée.

Pour sa part, l’Egypte, privée de Mohamed Salah, retenu par Liverpool, sera la première à démarrer face à l’Espagne. La mission s’annonce compliquée pour Ramadan Sobhi et sa bande face à une Rojita qui partira nettement favorite avec des éléments comme Marco Asensio, Dani Ceballos et six joueurs présents à l’Euro (Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal) !

Enfin, la dernière nation africaine de ces JO de Tokyo 2021, l’Afrique du Sud sera la dernière à se lancer face au pays-hôte japonais. Alors que leur préparation a été fortement perturbée par les tests positifs de deux joueurs et l’identification de 21 cas contacts, principalement des joueurs, au sein de leur délégation, les Sud-Africains se présenteront en manque de rythme et de repères et il leur faudrait un miracle pour sortir indemnes de ce premier rendez-vous.

