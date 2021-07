La blogueuse et web activiste béninoise, Odette Savi, Miss photogénique, a témoigné d’une agression sexuelle dont elle aurait été victime.

Bouleversant témoignage de la jeune Activiste Odette Savi

“J'ai été violée, humiliée, trahie, insultée, rejetée. Et jusqu'à présent, je continue de lutter pour tenir la tête haute. Mais ce qui est bien, cela n'a jamais empêché ma joie de vivre et ne l'empêchera jamais” a écrit l’activiste beninoise sur sa page facebook, le 20 juillet dernier.

“Le jour viendra et je vous parlerai de moi”, a-t-elle ajouté sans aller dans les détails. Cependant, elle confie avoir vécu l’enfer. Pour les internautes, cette publication pourrait être un buzz pour susciter plus d’abonnés sur sa page. Pour l’heure, Odette Savi qui a promis de revenir sur les détails de ce viol, n’a pas encore réagi aux commentaires qui dénoncent un bad buzz. Toutefois, elle a pu compter sur le soutien et la compassion de certains internautes qui lui souhaitent beaucoup de courage dans cette épreuve.

C’est en 2016 qu’elle commence sur Facebook, à animer son blog par de petites publications sur mon compte. “Au début, j’essayais de me mettre en contact avec des personnalités présentes sur Facebook. C’est ainsi que, grâce à l’un des amis connus, je suis devenue blogueuse et j’ai commencé à m’imposer”, souligne-t-elle. La jeune et charmante blogueuse Odette Savi s’est adjugée la couronne dorée de la première saison du concours de miss photographie, dénommé ‘’je suis photogénique’’, qui s’est déroulé à Cotonou en 2020. Savi s’est entichée d’Habib Ahandéssi, selon une série de publication sur sa page Facebook.