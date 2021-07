Tabaski : Lass Pr comble le vide laissé par le décès d’ Hamed Bakayoko

Pour la toute première célébration de la fête de Tabaski depuis le décès en mars 2021 du Premier ministre Hamed Bakayoko, Lassina Ouattara ou Lass PR a assuré.

Lass Pr sur les traces d' Hamed Bakayoko

L’une des qualités d’ Hamed Bakayoko, vantées et reconnues par tous, était sa grande générosité. Depuis le décès du Premier ministre et maire de la commune d’Abobo, les populations qu’il avait l’habitude d’entretenir à l’occasion des fêtes ou pour d’autres besoins, se sentaient plus ou moins délaissées. Fort heureusement, Lassina Ouattara dit Lass PR essaie tant bien que mal de combler le vide laissé par la disparition brusque du Golden Boy. A la faveur de la fête de Tabaski célébrée le mardi 20 juillet 2021, le Conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara, n’a pas lésiné sur les moyens pour venir en aide aux populations démunies sans oublier des leaders de jeunesses.

Après Abidjan, l’homme a fait don, lundi dernier, de plusieurs moutons et bœufs aux personnes vulnérables de Korhogo; commune dont il est le député, pour leur permettre de fêter dans de bonnes conditions. Ce sont au total 25 bœufs et 65 moutons que les familles à très faibles revenus ont reçus. « J’en ai profité pour témoigner ma solidarité à mon jeune frère Soro Zié Samuel dit Béethlem qui a été victime d'un grave accident de la circulation. J'ai invité les populations à intensifier les bénédictions à l'endroit du président Alassane Ouattara et de son gouvernement afin qu'ils aient l'énergie et la vie nécessaires à la réussite de leurs missions. Là où vit l'espoir, se trouve un début de réponse à la réussite », a écrit Lass Pr sur sa page Facebook.

Le jour de la fête de Tabaski, mardi, Lassina Ouattara a également organisé une cérémonie festive à son domicile à Korhogo, rehaussée par la présence des autorités traditionnelles et d'une trentaine de troupes de danses composées essentiellement de balafon, du tialou, du Kapartchan Soromiguidjo et de la célèbre danse du boloye. De quoi réjouir la population Korhogolaise venue en grand nombre, célébrer les retrouvailles autour de l'Aid El Fitr. Le jeudi 10 juin 2021 déjà, Lass Pr réalisait une promesse faite par feu le Premier ministre Hamed Bakayoko à l’endroit de Dosso Moussa, Président du conseil national des jeunes(Cnj) section Abobo. Il avait remis au président communal d’Abobo, les clés d’un véhicule neuf. Ce don réalisé au nom du président de la République, Alassane Ouattara, se veut la contribution de Lass PR, à la pérennisation des actions de bienfaisance de feu le maire Hamed Bakayoko.

« Le devoir de reconnaissance. Un acte d’une grande noblesse certes, mais moins que l’acte de générosité, posé. Ce texte pour dire infiniment merci à un homme bon, affable, d’une grande gentillesse et d’une simplicité à rare pareille. Lass Pr, le conseiller spécial de SE Mr le Président de la République, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a encore fait montre de sa sollicitude envers ses semblables, à l’occasion de la fête de tabaski. En effet, ce grand homme, en plus de dons de dizaines de béliers et de plusieurs tonnes de vivres à travers le pays, à en ce jour béni, fait aussi don de numéraires à une cinquantaine de leaders de jeunesse. Merci beaucoup honorable, le philanthrope, le nouvel Hambak. Qu’Allah vous le rende au centuple. Papa Hamed Bakayoko, repose en paix! La relève est assurée », a témoigné Hamed Mpado, leader de jeunesse, sur les réseaux sociaux.