Décédé à Paris, l'ambassadeur Charles Gomis à Abidjan ce jeudi

La dépouille mortelle de feu Charles Gomis, ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, est attendue dans la soirée de ce jeudi 22 juillet 2021 à Abidjan, a-t-on appris de l' Agence ivoirienne presse (AIP).

Décédé le 16 juillet 2021 à Paris, à l'âge de 81 ans, c'est ce jeudi 22 juillet 2021 que le corps de l'ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis Providence, sera rapatrié vers Abidjan, la capitale économique ivoirienne, apprend-on de l'AIP. Diplomate chevronné, feu l'ambassadeur Charles Gomis était l'une des figures charismatiques de la diplomatie ivoirienne. Sa carrière a démarré dans les années 60 aux côtés d'un certain Henri Konan Bédié, alors ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis. Embauché en tant que stagiaire, Charles Gomis deviendra plus tard le directeur de cabinet de M. Bédié lorsque ce dernier a été nommé ministre de l’Économie et des Finances, en 1967. Le natif de Grand-Bassam, qui n’avait alors que 27 ans, restera à ce poste jusqu’en 1973.

Le diplômé de l’Université de Californie, siègera ensuite au conseil d’administration de plusieurs entreprises publiques. Il siège également à cette époque au conseil de surveillance de la Bourse des valeurs d’Abidjan où il sera l’un des artisans de l’ouverture de l’économie ivoirienne à la capitalisation boursière, voulue par Houphouët-Boigny. Né le 5 février 1941 à Grand-Bassam, Charles Gomis est diplômé de l’université de Californie à Los Angeles ( Bachelor of Arts de sciences politiques puis Master of Arts en relations internationales).

Il a été successivement ambassadeur de Côte d’Ivoire aux États-Unis, aux Bahamas et au Mexique (1986-1994), puis en Colombie et au Brésil (1978-1986). De juin 1995 à septembre 2001, il est conseiller spécial auprès du président de la Banque africaine de développement (BAD). Dans le gouvernement Seydou Diarra I, Charles Gomis a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères en 2000. Il a conseillé et assisté le président du conseil d’administration de l’entreprise ivoirienne SIFCA. Sa dernière affectation diplomatique a été en tant qu’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, au Portugal et à Monaco de 2013 à 2020. Depuis 2020, il était un des vice-présidents du Sénat de Côte d’Ivoire, chargé de la Diaspora et de la Coopération internationale.