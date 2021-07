Sénégal: L'OIF suspend tout à cause de la flambée des cas de Covid-19

Au Sénégal, on assiste depuis quelques jours à une flambée des cas de Covid-19, obligeant l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) à suspendre ses missions dans le pays.

La Francophonie suspend ses missions au Sénégal

Le Sénégal connait un record de contaminations à la Covid-19. Pour la seule journée du14 juillet 2021, 733 cas avaient été enregistrés, soit un taux de positivité de plus de 25 %; et l’on craint une troisième vague alors que le pays fait face à une pénurie de vaccins. Face à cette situation, l’OIF a décidé de la suspension de l’ensemble de ses activités au Sénégal. « Considérant l’augmentation importante du nombre de cas de Covid-19 au Sénégal et après concertation avec les services compétents, je vous informe de la décision de reporter toutes les missions des agents de l’OIF sur place jusqu’à nouvel ordre », a fait savoir l’organisation dans une note rapportée par le site d’informations Emedia.

L’administrateur de l’OIF, Geoffroi Monpetit, dit faire de la santé de ses agents sa priorité. « La santé de nos agents étant ma priorité, je vous enjoins à poursuivre l’application des gestes barrières afin de limiter les risques de transmission du virus », a-t-il conseillé. Les services de la francophonie promettre néanmoins de suivre de très près l’évolution de la maladie au Sénégal et dans toutes les autres régions où la mission est présente. Mais surtout, Geoffroi Monpeti exhorte ses agents au respect des mesures de prévention édictées par spécialiste