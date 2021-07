Nommé Ministre-Gouverneur, Albert Flindé présenté au Chef suprême DAN

Ministre, Gouverneur du district autonome des Montagnes, Albert Flindé a été présenté à Sa Majesté Gloudeu 1er (Chef suprême DAN).

Albert Flindé (Ministre-Gouverneur du district autonome des Montagnes): « Disons merci au président Ouattara! »

Il est 12h38 ce Jeudi 22 Juillet lorsque l'avion cargo de l'armée de l'air atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Man. Une dizaine de minutes, suffise pour que cessent les vrombissements des moteurs. Puis descend majestueusement le ministre de l'intérieur et de la sécurité, le général Vagondo Diomandé. À sa suite, une quarantaine de personnalités de haut rang au nombre desquelles Albert Flindé et la secrétaire d'État, Kayo Mahi Clarisse. La foule composite venue de tous les coins du Tonkpi, n'a pas voulu se faire conter l'histoire. Les populations des départements Zouan-Hounien, Danané, Man, Biankouma ont vite pris d'assaut les environs de la manifestation du jour, destinée à la présentation officielle du nouveau Ministre-Gouverneur Albert Flindé par le ministre de l'intérieur et de la sécurité, Diomandé Vagondo, à Sa Majesté Gloudeu 1er (Chef suprême DAN).

Ce qui devait être pour le protocole une cérémonie sobre avec un passage rapide dans la ville de Man s'est soldé en une gigantesque fête d'hommage au président Alassane Ouattara pour la nomination d'un fils, Albert Flindé. Le désormais Ministre-Gouverneur, patron des montagnes, s'est brièvement adressé à ses parents en ces mots : « Disons merci au président Ouattara! » Donnant les nouvelles au chef suprême DAN, le général Vagondo Diomandé a dit être venu lui présenter le nouveau ministre-gouverneur. « Une plus grande cérémonie ouverte à tout le TONKPI se fera le Dimanche prochain », a indiqué l’ancien patron de la sécurité du président Ouattara.

Dans les entourages de la résidence du gouverneur Flindé, l'espace était devenu trop exigu pour contenir le beau monde venu pour la circonstance. Ce qui a retenu l'attention des uns et des autres était les chaleureux vivats des populations au passage du général Vagondo à qui le peuple a su rendre un vibrant hommage pour ses qualités humaines et son amour pour son TONKPI. « Récemment, Vagondo a fait nommer un DAN préfet de région à Abidjan. Aujourd'hui, grâce à lui, Flindé vient d'être nommé ministre-Gouverneur. Quelle chance a le TONKPI ! », s'est exclamé un chef coutumier venu de Logoualé.

Une correspondance de Sony WAGONDA