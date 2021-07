Côte d'Ivoire: Les grandes attentes de la rencontre Gbagbo - Ouattara

La rencontre prévue le mardi 27 juillet 2021 entre le président ivoirien, Alassane Ouattara, et son prédécesseur Laurent Gbagbo, au Palais de la présidence, suscite de l'espoir chez Dr Boga Sako Gervais, président fondateur de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique (FIDHOP).

" La FIDHOP se réjouit donc que les deux Présidents aient enfin accepté de se parler : peu importe ce qu’ils se diront, cet acte décrispera le climat sociopolitique tendu à nouveau dans le pays et il donnera aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens d’espérer en un avenir de Paix durable", a déclaré le président Boga Sako à propos de la rencontre prévue le mardi 27 juillet 2021, entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, les deux ex-protagonistes de la violente crise politico-militaire qui a secoué la Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011.

Pour le juriste Boga Sako, revenu d'exil il y a moins d'un mois, la rencontre entre ces deux grosses figures du microcosme politique ivoirien, est indéniablement l'unique acte concret et fort marquant le processus de réconciliation national depuis la fin de la crise de 2010-2011. " (...) Depuis la grave crise postélectorale de 2010-2011 jusqu’au retour au Pays du Président Gbagbo, c’est véritablement l’unique acte concret et fort marquant le processus de Réconciliation en Côte d’Ivoire qui sera posé ; puisque enfin, les deux principaux protagonistes vont se rencontrer dans l’enceinte du plus grand symbole de la République : au Palais présidentiel", s'est-il justifié.

Acquitté le 31 mars 2021 par la Cour pénale internationale (CPI), après des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en relation avec la crise de 2010-2011, Laurent Gbagbo a regagné la Côte d'Ivoire le 17 juin dernier après une dizaine d'années passées en détention à La Haye. De retour au pays, Laurent Gbagbo devrait normalement s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale en cours.

Le rendez-vous du 27 juillet prochain avec son adversaire historique Alassane Ouattara, suscite beaucoup d'espoir chez de nombreux ivoiriens, notamment chez le président Boga Sako dont l'organisation espère vivement qu'elle trace les sillons d'une rencontre entre les trois plus hautes personnalités du pays, notamment Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, afin de "libérer la Côte d'Ivoire et tous ses habitants".