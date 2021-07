JO de Tokyo au Japon: Le coup d'envoi donné, 11.000 sportifs engagés

Cérémonie d’ouverture officielle ce vendredi des JO de Tokyo très affectés par la pandémie de Covid-19. Le Japon et le monde attendent ce moment depuis le 8 septembre 2013.

JO de Tokyo 2021: Autant de femmes que d'hommes athlètes

Après un report d'un an et 2.872 jours d'attente et bien des doutes, les 32e Jeux olympiques de l'ère moderne, s'ouvrent à Tokyo, ce vendredi, dans un contexte hors du commun. L'Empereur du Japon, Naruhito, Jill Biden, la Première dame américaine, et le président francais Emmanuel Macron sont, entre autres, les personnalités annoncées à Tokyo.

Parmi les 11 090 sportifs inscrits à Tokyo, pas d'icône sportive de dimension planétaire hormis Novak Djokovic, mais les nageurs américains Caeleb Dressel et Katie Ledecky, leur compatriote Simone Biles (gymnastique), engagés sur tous les fronts dans leur sport, peuvent s'offrir une impressionnante collection de titres et de médailles.

Pour la première fois, il y aura autant de femmes que d'hommes à participer aux 339 épreuves au programme, au nom de l'équilibre entre les sexes cher au président du CIO, Thomas Bach, qui a également encouragé l'inclusion de sports dits "jeunes et urbains". Sur les 11.000 sportifs inscrits, les athlètes féminines représentent 48,6 %, soit la part la plus élevée dans l'histoire des Jeux olympiques.

Le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture limogé jeudi

Le coup d'envoi officiel des JO de Tokyo devrait initialement avoir lieu le 24 juillet 2020. Occasion de célébrer le Japon et l'esprit olympique. Avec un an de retard, la cérémonie d'ouverture de ces Jeux marquera avant tout, plus que le début de deux semaines d'exploits sportifs, le terme d'un long et éprouvant marathon pour les organisateurs japonais.

Le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques a été démis de ses fonctions à cause d'une blague sur l'Holocauste remontant à plus de 20 ans, ont annoncé jeudi les organisateurs. Un nouveau scandale qui vient encore entacher les JO de Tokyo déjà très affectés par la pandémie de Covid-19. Et en février, le président de Tokyo-2020, l'ancien Premier ministre japonais Yoshiro Mori, avait aussi dû quitter ses fonctions pour des propos sexistes qui avaient provoqué un tollé mondial.

L'Empereur du Japon Naruhito, Jill Biden, Emmanuel Macron à la cérémonie d’ouverture

Il y aura bien le défilé des 206 délégations rangées derrière, pour la première fois, deux porte-drapeaux, une femme et un homme, mais pas de foule pour les applaudir dans un Stade olympique de Tokyo pouvant accueillir en temps normal 68.000 spectateurs.

Il y aura bien des dirigeants de premier plan comme l'Empereur du Japon Naruhito, le président français Emmanuel Macron ou encore la Première dame américaine Jill Biden, mais pas l'habituelle galerie de personnalités et autres célébrités venues du monde entier.

339 épreuves (et donc de médailles d'or)

C'est le plus grand total dans l'histoire des Jeux. À Tokyo, 339 épreuves vont avoir lieu pour décerner autant de médailles d'or, d'argent et de bronze aux concurrents. Un chiffre record qui s'explique par l'ajout de cinq nouveaux sports (surf, skateboard, escalade, karaté, baseball et softball chez les femmes) portant le total à 33 disciplines, et de nouvelles épreuves au programme comme le basket à trois contre trois ou les relais mixtes en natation et en athlétisme.

121 médailles à défendre pour les États-Unis

En 2016, les États-Unis avaient terminé en tête du classement final des médailles en glanant 121 récompenses à Rio, dont 46 en or. Les Américains avaient devancé la Grande-Bretagne (67 médailles dont 27 en or) et la Chine (70 médailles dont 26 en or). La France avait pointé à la 7e place du classement avec un total de 42 médailles, dont 10 en or, soit son deuxième nombre le plus élevé derrière Pékin 2008 (43).

43 sites sportifs

Les JO de Tokyo ne prendront pas place uniquement dans la capitale tokyoïte, mais également partout dans le pays. Les organisateurs ont retenu 43 sites dédiés à l'accueil des épreuves. Parmi eux, on retrouve évidemment le stade olympique de Tokyo, au nord de la capitale, mais aussi plusieurs stades de football, des salles de sport ou encore la plage de Tsurigasaki, à l'est de Tokyo pour les compétitions de surf. Jeudi, à Yokohama, les Éléphants de Côte d'Ivoire l'ont emporté face aux Saoudiens (2-1) dans le groupe D du tournoi olympique de football. Un bon résultat avant de défier le Brésil et l'Allemagne.

En 2008, lors de sa première participation aux Jeux olympiques à Pékin, l'équipe masculine de Côte d'Ivoire s'était hissée jusqu'en quarts de finale, où elle avait déposé les armes face au Nigeria, futur finaliste. Plus tôt ce jeudi 22 juillet, dans le groupe C à Sapporo, l'Égypte a tenu tête à l'Espagne (0-0). Malgré la présence de nombreux joueurs cadres de l'équipe nationale A, la sélection olympique espagnole n'a pas réussi à forcer le verrou des Pharaons. Ces derniers, peu offensifs, n'ont pas cédé. Le 25 juin, ils défieront l'Argentine.