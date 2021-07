Samuel Eto’o à son épouse Georgette: ''Je n'aurais jamais été là sans...''

L’ancien buteur des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto’o Fils, a rendu un bel hommage à son épouse, Georgette.

Samuel Eto’o rend hommage à sa femme Georgette

En avril dernier, l'ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o, s’est rétrouvé au cœur d’une polémique qui a enflammé la toile. Tout était parti, en effet, d'une vidéo publiée sur le réseau social Tic toc, dans laquelle l'on apercevait Samuel Eto'o en compagnie d'une femme autre que son épouse Georgette.

Les deux amants s'adonnant à cœur joie à des séquences amoureuses. L'ancien buteur du Fc Barcelone étant officiellement marié à l'Ivoirienne Georgette Eto'o, cette vidéo avait bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes qui se demandaient s'il y avait aussi eu un divorce au sein du couple, à l'instar de Didier Drogba et son ex-épouse Lala Diakité.

Eh bien non! Eto'o n'a aucunement été traversé par une idée de divorce d'avec son épouse ivoirienne. Conscient de la blessure qu'elle a dû ressentir en raison de ce scandale, la légende camerounaise avait essayé de redonner le sourire à cette dernière en lui organisant, quelques semaines plus tard, un anniversaire surprise à Assinie (Côte d’Ivoire ). Ce fut là une belle occasion pour Samuel Eto’o, de se faire pardonner parson épouse, comme l'a témoigné ce langoureux baiser qu’ils ont échangé ce jour-là et dont les images ont abondamment été relayées sur la toile.

Depuis lors, c’est le parfait amour entre l’ancien buteur camerounais et la belle Georgette. Samuel Eto’o a d’ailleurs rendu un hommage à cette dernière en postant deux photos sur sa page Facebook où on l’aperçoit aux côtés de sa princesse, en plein milieu d’un stade. ‘’Je n'aurais jamais été là sans toi. Je t'aime’’, a déclaré l’ancien buteur du Barça.