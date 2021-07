Bruno Koné dit toute la vérité sur l’affaire de l’ immeuble La Pyramide

L’affaire de la vente à un particulier de l’ immeuble La Pyramide du Plateau, n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Autrefois fierté de la commune du Plateau, ce joyau architectural, patrimoine de l’Etat, aurait même été vendu à un privé depuis 2005.

Bruno Koné: « On peut considérer comme acquis, le retour de l' immeuble La Pyramide du Plateau dans le patrimoine de l’État»

Maintes fois annoncée par le gouvernement, la réhabilitation de l’ immeuble La Pyramide situé en plein coeur du Plateau, tarde à se faire. Récemment, un internaute qui voulait en savoir plus sur ce dossier, a questionné le ministre Bruno Nabagné Koné, en charge de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. « Ce bâtiment, comme d’autres biens de l’Etat, est immatriculé depuis 2005 au nom d’un privé », a confié Bruno Koné, ajoutant qu’une procédure judiciaire est depuis lors en cours en vue de faire retourner l’immeuble au patrimoine de l’Etat. Cette réponse du ministre de la Construction, du logement et de l’urbanisme, avait suscité une vaste polémique sur les réseaux sociaux.

D’aucuns se demandant à quel moment ce bâtiment public a-t-il été vendu et par qui? « De 2005 à 2010, le RDR (aujourd’hui RHDP, au pouvoir) détenait sept portefeuilles dans le gouvernement dit abusivement de réconciliation, dont celui de la Construction, de l'Habitat et de l'Urbanisme géré par Marcel Amon-Tanoh, militant du parti. Ce responsable du RDR est resté dans l'Exécutif (directeur de cabinet d'Alassane Ouattara et ministre des Affaires étrangères) jusqu'à sa démission en 2020. Et ni rumeurs ni accusations de vente de La Pyramide à un privé (…) C’est à couper le souffle. Que s'est-il passé pour que "tout à coup, soudain et brusquement", selon l'humour des Ivoiriens, ce patrimoine de l'État change de statut, avec des procès dont personne n'a jamais entendu parler!? », s’est interrogé le journaliste Ferro M. Bailly.

Bâtiment de douze étages et édifice public à usage de bureaux, magasins et habitations, l’ immeuble La Pyramide situé en plein coeur du Plateau, a été construit dans les années 1970. Après avoir fait, pendant de longues années, la fierté du quartier des affaires, le bâtiment présente, depuis quelques années, des dysfonctionnements liés à d'importantes dégradations. A l’occasion de la tribune le « Rédacteur en chef » du quotidien l’Intelligent d’Abidjan, mercredi 21 juillet 2021 à Abidjan, Bruno Koné a donné de nouveaux détails sur l’affaire de la vente de cet édifice public.

« On peut considérer comme acquis, le retour de la Pyramide du Plateau dans le patrimoine de l’État ... En 2005, une réunion du Conseil d’Administration de cette société cédait à un prix que nous jugeons dérisoire de 500 millions de Francs CFA. Cette somme de nos informations n’a jamais été encaissée par le Trésor public puisqu’il s’est dit qu’il y a quelque chose de pas normal. Et jusque-là, nous n’avons pas de trace de cette somme. C’est quand on commence à discuter avec ces partenaires, qu’on se rend compte que le titre officiel sur ce bâtiment comporte une mention qui n’est pas l’État de Côte d’Ivoire comme propriétaire. Malheureusement, elle n’a jamais voulu entendre raison. Donc l’État a récemment décidé d’aller sur une autre voie. Celle qui est aujourd’hui en train d’être traitée au plan judiciaire», a déclaré le ministre de la Construction, du logement et de l’urbanisme.