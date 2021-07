Ebony 2021: L’UNJCI promet 3 jours de communion avec les journalistes

EBONY 2021 sera d’une grande réussite. C’est le pari que le Conseil exécutif de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) et tous les partenaires de l’évènement ont pris le jeudi 22 juillet 2021 au cours d’un déjeuner de remerciement initié par le comité d’organisation à l’hôtel Ivotel d’Abidjan-Plateau.

Malgré les quelque dysfonctionnements constatés l’année dernière, la cinquantaine de convives présentes au déjeuner n’ont pas manqué de dire leur intérêt à toujours participer à cette grande plate-forme médiatique de chaque année. C’est le cas de la Compagnie ivoirienne de l’électricité (CIE) qui, pendant 15 ans de participation, n’a jamais boudé son plaisir. Pour Madame Fofana, représentante de la compagnie, « c’est avec beaucoup d’intérêt que nous participons à cet évènement d’excellence car l’excellence fait partie du crédo de la CIE. Et comme les années passées, la CIE sera encore des vôtres cette année ».

Cette position a été partagée par tous les partenaires ou leurs représentants qui se sont succédé au pupitre. Bien avant, le Président de l’UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, tout en présentant les excuses du comité d’organisation et du Conseil exécutif de la faitière des journalistes, a pris solennellement l’engagement de proposer une semaine des EBONY les plus inoubliables pour tous les participants. Car il a reconnu que la crise de la Covid-19 a été à la base des dysfonctionnements constatés l’année dernière. « Cette année, nous allons vous offrir trois jours de communion, d’opportunité, de détente et d’échanges avec les journalistes», a promis Jean-Claude Coulibaly.

L’Honorable Kouassi Kramo, représentant le ministre de l’équipement et de l’entretien routier, après avoir félicité l’UNJCI pour ses actions en faveur de l’excellence, a annoncé l’engagement du ministre Amédé Kouakou à toujours soutenir le travail bien fait des journalistes.