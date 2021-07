Liverpool: Yaya Touré, Sadio Mané et coach Klopp concluent un deal

Liverpool - Yaya Touré a répondu jeudi à l’invitation de Sadio Mané à prendre part à l’entraînement des Reds lors d'un stage en Autriche.

Sadio Mané invite Yaya Touré à l’entraînement des Reds

Les joueurs de Liverpool qui sont en stage en Autriche, ont partagé jeudi un moment d'entraînement avec la vedette du football ivoirien. Une initiative de l’attaquant Sadio Mané qui a souhaité voir l’Ivoirien à leurs côtés. Coach adjoint de l’Akhmat Grozny, en Russie, l’ancien international ivoirien était également venu voir comment Jürgen Klopp travaillait. Reconverti en entraîneur cette année, Yaya Touré était tout heureux de rejoindre les Reds à Saalfelden. Il a aimé l’expérience et l’a fait savoir sur Twitter.

"Il veut être un grand manager à l’avenir "

«C’est super de rencontrer l’entraîneur Klopp et de regarder l’entraînement de Liverpool. Top manager et quel homme plein d’humilité, j’ai vraiment apprécié ce moment passé avec vous et vos joueurs, coach Klopp», a fait savoir Yaya Touré. Sur le compte Twitter de Liverpool, l’attaquant sénégalais a évoqué l’invitation. «J’ai dit : ‘Yaya, penses-tu que c’est une bonne idée de venir assister à notre entraînement ?!’ Il a répondu : ‘Mon ami, je vais venir ! Demande juste à ton boss!’», a rapporté Sadio Mané.

"Il veut être un grand manager à l’avenir et tous les garçons étaient heureux de le voir, d’avoir une conversation rapide avec lui et de discuter un peu de City et de Liverpool. C’était agréable de le rencontrer à nouveau" , explique le numéro 10 de Liverpool. Sadio poursuit en évoquant sa relation avec l’Ivoirien qu’il considère comme un grand ami. « C’est un très, très bon gars et je le connais depuis 2004. C’est un bon ami à moi, donc nous restons toujours en contact et quand il m’a demandé si je pouvais demander au patron s’il pouvait venir assister à l’entraînement, j’ai dit : « Avec plaisir » et je pense que le patron était heureux d’avoir Yaya avec nous aujourd’hui pour regarder l’entraînement et apprendre quelque chose parce que je lui souhaite le meilleur ».

Yaya Touré dirige actuellement son premier club, Akhmat Grozny qui évolue en Première Ligue de la Russie. L’Ivoirien avait été nommé entraîneur adjoint à l’Olimpik Donetsk en Ukraine, avant de rejoindre son club actuel en juin dernier.