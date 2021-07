Dialogue entre Ouattara et Guillaume Soro : Ce qui se prépare

Il y a bien longtemps que Guillaume Soro et Alassane Ouattara ne se sont pas parlé. L'ancien président de l'Assemblée nationale, condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne, est en exil dans l'hexagone depuis le 23 décembre 2019. Mais les relations entre les deux hommes pourraient se normaliser dans les prochains jours.

Une discrète médiation entre Guillaume Soro et Ouattara

Guillaume Soro a rendu sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale après avoir refusé d'intégrer le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) d'Alassane Ouattara. L'ex-chef rebelle a expliqué qu'il préfère descendre de son piédestal plutôt que de rejoindre le parti qui prône l'houphouëtisme. Depuis son départ du perchoir, le natif de Kofiplé traverse un moment trouble, car les relations entre lui et le président ivoirien se sont sérieusement altérées.

Cela fait deux ans que Guillaume Soro est en exil. Condamné à la prison à vie, il assure cependant qu'il rentrera en Côte d'Ivoire. El Hadj Mamadou Traoré, l'un de ses lieutenants, vient de révéler qu'un proche d'Alassane Ouattara l'a reçu afin d'échanger sur le dégel des relations entre le chef d'État et le patron de GPS (Générations et peuples solidaires). "Et Guillaume Soro en a été informé. Et j'attends son feu vert, comme toujours, pour continuer les discussions. C'est pour n'avoir pas respecté cette démarche que je n'ai pas approuvé l'initiative d'Alain Lobognon", a écrit l'ancien directeur général de l'INFS (Institut national de formation sociale) sur sa page Facebook.

Cependant, El Hadj Mamadou Traoré refuse que l'onconditionne la décrispation des relations entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara par l'adhésion du leader des soroistes au RHDP. "Je rappelle que c'est pour avoir refusé d'être membre du Restaurant que le gourou du Restaurant lui a exigé sa démission à la tête de l'Assemblée nationale. Et, je fais partie des lieutenants de Guillaume Soro qui l'ont encouragé à tendre sa démission au gourou du Restaurant pour être en harmonie avec lui même. Ce n'est donc pas aujourd'hui que Guillaume Soro va venir au Restaurant pour y être constamment humilié", a-t-il martelé.