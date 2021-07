Netflix - Films et Séries: Les nouveautés de août 2021

Netflix - Voici tous les nouveaux films et séries qui débarquent en août 2021 sur la plateforme de streaming; The Kissing Booth 3, Bronzer, la saison 2 de Control Z ...

The Kissing Booth 3 et de belles nouveautés sur le catalogue de Netflix pour l’été

Que vous soyez en vacances au bord de la mer ou bien toujours attaché à votre bureau, Afrique-Sur7 vous propose une sélection des films et séries disponibles dès le mois d’août sur Netflix.

Intéressons-nous d’abord aux prochaines séries Netflix. La saison 2 de Control Z sort le 4 août. Si vous ne connaissez pas, il s’agit de l’histoire d’un hacker qui se met à révéler les secrets les plus intimes des élèves du lycée. Sofia, le perso principal, tentera de deviner son identité.

Mais ce n’est pas tout. Au mois d’août, Netflix sort de nombreuses autres séries que vous attendez tous. Hit Run sort le 6 août par exemple. Cette série raconte le parcours périlleux d’un homme qui cherche à savoir la vérité sur la manière dont sa femme est morte.

La partie 2 de la saison 5 de Riverdale sort le 12 août. Ce sera l’occasion pour les fans de la série de retrouver Archie et ses amis. Nous savons aussi que Disparu à jamais débarque sur Netflix le 13 août.

Disparu à jamais raconte l’histoire d’un homme qui a dû faire face à la mort de son premier amour ainsi que de son frère. 10 ans plus tard, sa nouvelle chérie disparaît à son tour.

La saison 2 de Valeria sort également le 13 août. Pour rappel, cette série raconte le quotidien d’une écrivaine en pleine déprime, qui tente de sortir de la routine, avec ses trois copines. Plutôt cool à regarder donc !

À la même date, Netflix met en ligne l’intégral de Downton Abbey. Dans cette série, vous suivrez les aventures de la famille Crawley au début des années 1900.

Le 20 août, c’est La Directrice qui débarque sur Netflix. Dans cette série, une femme de couleur devient directrice d’une grande université pour la première fois. Cela vaut le détour. MCE TV vous dévoile reste.

LES FILMS, LES ANIMÉS ET LES DOCUMENTAIRES ?

En ce qui concerne le reste, Netflix va chronologiquement balancé les films suivants : Yves Saint Laurent (1er août), Vivo (6 août), The Kissing Booth 3 (11 août), Beckett (13 août), Ocean’s 8 (15 août), Sweet Girl (20 août), The Loud House Movie (20 août) ainsi que Tomb Raider (23 août).

Pour ce qui est des documentaires, vous retrouverez Shiny_Flakes : le petit baron du darknet, le 3 août, ainsi que Untold : l’envers du sport, le 10 août.

Mais attention. Netflix a aussi prévu quelques animés tels que Shaman King (9 août), Monster Hunter : Legend of the Guild (12 août), The Witcher : le cauchemar du loup (23 août) et Edens Zéro (26 août).

Sans oublier la cinquième saison de L’incroyable Famille Kardashian, le 17 août. Vous l’aurez donc compris, l’été est chargé en séries et films cette année. Et on ne va pas se plaindre. Bonnes vacances à tous !

AUTRES SÉRIES À RETROUVER SUR LA PLATEFORME

Le 23 août, vous retrouverez également la série Mr. Robot sur Netflix. Mr. Robot raconte l’histoire d’un informaticien qui travaille pour la sécurité. Il va se voir proposer une place dans un groupe de hackers, connu sous le nom de « Fsociety ».

Oggy Oggy sort le 24 août sur Netflix. Cette fois, il s’agit d’une série pour enfants. Ainsi, les jeunes abonnés suivront les aventures d’un chat très spécial.

Retrouvez aussi la série Clickbait, le 25 août prochain. Et surtout ne la loupez pas. En effet, son synopsis met l’eau à la bouche. Nick Brewer se fait kidnapper et son ravisseur souhaite révéler au monde entier sa vraie nature.

Dans le teaser, on le voit donc tenir une pancarte où il est écrit qu’il abuse des femmes ou alors une autre où on peut lire qu’à cinq millions de vues, il meurt. Wow.

Le 29 août, vous aurez l’occasion de mater la série Nevertheless. Autant dire que ce n’est pas du tout le même style. Dans cette série Netflix, nous suivons une jeune fille qui ne croit pas du tout à l’amour. Mais cette dernière va se laisser entrainer dans une relation amis-amants. Ça promet !

En ce qui concerne la saison 4 de Good Girls, elle arrive le 31 août sur la plateforme. Vous pourrez donc continuer de suivre les folles aventures de Beth, Ruby et Annie. Youpi !

Pour finir, Sparking Joy sort le 31 août. Ici, il s’agit d’une sorte de télé-réalité qui consiste à retaper des maisons, voire une ville entière.