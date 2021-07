JO Tokyo - Brésil-Côte d'Ivoire (0-0): Les Eléphants calment la Seleção

La Côte d’Ivoire tient tête au Brésil (score 0-0) aux Jeux Olympiques ( JO de Tokyo), après sa victoire contre l’Arabie Saoudite (2-1), au premier match.

JO Tokyo: Les poulains de Soualiho Haidara, calment les ardeurs du Brésil

Ce dimanche au tournoi de football aux Jeux Olympiques de Tokyo, le Brésil, auréolé d’une série de 5 succès de rang aux Jeux Olympiques, a été tenu en échec par les Eléphants de Côte d'Ivoire. Réduits à dix, les Brésiliens ont été tenus en échec par la Côte d'Ivoire.

Les Brésiliens qui ont été impressionnants face à l'Allemagne (4-2) lors de leur premier match, ont été privés d’une qualification pour le prochain tour du tournoi olympique au Japon après ce deuxième match.

Le Brésil a frappé fort dès l'ouverture des Jeux olympiques. Jeudi, la Seleção a battu l'Allemagne 4 à 2 avec notamment un triplé de Richarlison en première période. Bruno Guimarães était titulaire lors de cette rencontre.

Ce match démarrait sur les chapeaux de roues et, après une grosse alerte sur le but d’Ira Tape, les Ivoiriens U23 disposaient d’une énorme occasion en contre, mais Gradel trouvait le petit filet. Les poulains de Soualiho Haidara étaient bien dans leur match et se retrouvaient rapidement en supériorité numérique suite à l’expulsion de Douglas Luiz, qui avait accroché Dao du bras (13e).

Dès lors, les Ivoiriens se montraient les plus entreprenants mais le gardien Santos mettait tour à tour en échec Amad Diallo, Kessié puis Diallo à nouveau. Dans son but, Ira Tape n’était pas en reste et réalisait une claquette décisive sur un tir vicieux d’Anthony avant la pause.

La Selefanto U23 avait laissé passer sa chance durant les 45 premières minutes et le second acte se révélait en faveur des Auriverde qui mettaient la pression sur le but des Ivoiriens, eux aussi réduits à dix en fin de partie suite à l’expulsion d’Eboué Kouassi, qui récoltait logiquement un deuxième carton jaune après une intervention mal maîtrisée sur Martinelli (79e).

Mais, avec un Ira Tape décisif à deux reprises dans le but, les Eléphanteaux tenaient bon pour décrocher un match nul logique étant donné que chaque équipe aura eu sa mi-temps. Les Eléphanteaux n’auront besoin que d’un point mercredi face à l’Allemagne pour valider leur billet pour les quarts de finale.

Dans le groupe C, l'Argentine - surprise en ouverture par l'Australie (0-2) - s'est bien reprise en battant (1-0) l'Égypte qui avait tenu l'Espagne en échec (0-0) grâce à un but de son défenseur Facundo Medina (52e). Les Argentins joueront leur qualification pour les quarts mercredi (13 heures) face à l'Espagne.