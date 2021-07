Côte d'Ivoire: Boga Sako auditionné et placé sous contrôle judiciaire

Dr Boga Sako, un proche de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, rentré d'exil le 9 juillet dernier, a été placé sous contrôle judiciaire, a-t-on appris ce mardi 27 juillet 2021.

A peine rentré d'exil, Dr Boga Sako (pro-Gbagbo ) placé sous contrôle judiciaire

À peine revenu d'exil, Dr Boga Sako, président de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique (FIDHOP), une organisation de la société civile, proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, est dans le viseur de la justice. Selon ses avocats, l'ex-exilé politique a été convoqué devant un juge d'instruction une semaine seulement après son retour en Côte d'Ivoire, le 9 juillet 2021.

"S’étant présenté le mardi 27 juillet pour une audition, assisté de ses Avocats Me Roselyne Aka-Serikpa et Me Hervé Gouamene, le Juge d’Instruction lui a notifié les chefs d’accusation, qui se résument en des déclarations au sujet du 3ᵉ Mandat et du CNT", informe la FIDHOP qui ajoute que son président a été "mis sous contrôle judiciaire et la procédure suit son cours". Dr Boga Sako avait quitté Abidjan au lendemain de la chute du régime de Laurent Gbagbo en 2011. Après dix ans passés hors des frontières ivoiriennes, Boga Sako a regagné le pays.

Sa mise sous contrôle judiciaire intervient dans un contexte socio-politique marqué par la rencontre au sommet entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo au palais de la présidence au Plateau. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la décrispation de l'atmosphère socio-politique ivoirienne fortement entamée par les crises récurrentes qu'a connues la Côte d'Ivoire ces dernières années.