Bénin : Décès de l'opposante et ex-Première dame Rosine Soglo

Rosine Soglo, épouse de l'ex-chef d' Etat béninois, Nicephore Dieudonné Soglo, est décédée, dimanche 25 juillet à Cotonou, la capitale du Bénin, à l'âge de 87 ans.

Bénin : L'ex-Première dame Rosine Soglo est décédé à l'âge de 87 ans

Rosine Soglo, de son vrai nom Rose-Marie Honorine Vieyra, Première dame de la République du Bénin entre 1991 et 1996, est décédée, dimanche 25 juillet à sa résidence de Cotonou, à l'âge de 87 ans. Il y a quelques jours, l'opposante politique béninoise avait été internée dans une clinique de la capitale économique béninoise à la suite de complication cardio-vasculaire.

Selon Jeune Afrique qui cite une source proche de la défunte, l'état de santé de l'épouse de l'ex-président Nicéphore Soglo s'était stabilisé et même amélioré en fin de semaine avant de se dégrader rapidement dans la matinée du dimanche 25 juillet 2021. "Femme engagée, Rosine Vieyra Soglo aura marqué la vie politique de notre pays pendant de longues années", a témoigné le président Patrice Talon dans une déclaration. "Au nom de la Nation, je présente mes condoléances attristées au Président Soglo, aux enfants Léhady et Galiou, ainsi qu’aux familles Vieyra et Soglo", s'est-il exprimé.

« C’est cette femme-là qui m’a permis d’être aussi solide », a déclaré le président Nicéphore Dieudonné Soglo depuis Paris, avant d’inviter les Béninois au courage pour gagner les combats à venir en étant solidaires dans la discipline et dans la transparence. Figure de l'opposition politique béninoise, Mme Soglo était l'un des piliers de sa famille politique. Active pendant de nombreuses années, elle n’avait plus fait de déclaration publique depuis plusieurs mois. L’ancienne huissière, épouse de l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, faisait partie de la génération ayant conduit le Bénin vers la démocratie dans les années 90. Elle avait été plusieurs fois élue députée avant de se retirer en 2019.