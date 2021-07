Église protestante Unie de France: 2 femmes pasteures se marient

Émeline et Agnès, lesbiennes et pasteures stagiaires à l' Eglise protestante unie de France, ont célébré leur mariage civil et religieux, récemment dans une église Montpelliéraine.

France : Bénédiction de l'union d'un couple de lesbiennes dans une église à Montpellier

Les faits ont eu lieu samedi dernier à Jacou, une commune française située dans le département de l'Hérault en région Occitanie, en périphérie de Montpellier, dans le nord de la France. Émeline et Agnès, lesbiennes et pasteures stagiaires au sein de l'Église protestante Unie de France, ont reçu samedi dernier, la bénédiction de leur union à Montpellier au Temple Maguelonne.

Selon Huffpost, c'est la première fois qu'un tel mariage est célébré en France. Les nouvelles mariées ont reçu les bénédictions de deux autres pasteurs plus anciens. Agnès, Graphiste, et Émeline, Ingénieur informatique se sont rencontrées alors qu'elles étaient encore étudiantes et n'imaginaient pas se marier sans la bénédiction de leurs pairs. Officiellement mariée depuis samedi, Agnès qui s'exprimait auprès de France Bleu, un média français, a indiqué que cette célébration à l' église, était une manière de dire que son union avec Émeline est un mariage comme tout autre.

“C’est aussi une manière de dire que nous sommes un couple comme les autres”, explique Agnès auprès de France Bleu qui a suivi la cérémonie. “Nous avons beaucoup d’encouragement même si dans le milieu de l’Église, ce choix n’est pas accueilli facilement, il faut le dire aussi”, a-t-elle fait savoir. C'est en mai 2015, que le mariage gay a été autorisé par cette Église qui n’envisage pas le mariage comme un sacrement. Il s’agit simplement d’une bénédiction au temple d’une union d’abord célébrée en mairie.