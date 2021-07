Touré Alpha Yaya, l'ancien Soroïste qui refuse de «revenir en arrière»

Touré Alpha Yaya a fait des choix politiques, auxquels il n’entend pas renoncer. Dans un post sur sa page Facebook, l’ancien compagnon de Guillaume Soro indique clairement qu’il compte assumer ses choix.

Touré Alpha Yaya à ses followers : « Soyons positifs et Optimistes »

Alors qu’il était au centre de plusieurs frictions internationales, l’ancien révolutionnaire burkinabè, Thomas Sankara, déclarait : « Je suis comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche et à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. »

Comparaison n’est certes pas raison, mais Touré Alpha Yaya, vient de tenir, sur sa page Facebook, des propos qui s’y rapprochent quelque peu. Le Député-Maire proche du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, pouvoir) a en effet déclaré : « Quand on ne peut revenir en arrière, on ne peut se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant. Soyons positifs et optimistes, car chaque trésor de notre vie est un trésor. »

Que soustend cette sortie de l’ancien compagnon de Guillaume Soro, ex-président de l’Assemblée nationale en discorde avec le Président Alassane Ouattara et ses anciens camarades de la majorité présidentielle ?

Il serait aventurier et même prétencieux de prêter des propos à l’Honorable Alpha Yaya. Mais sans forcément lui trouver des poux dans les cheveux, il convient de fouiller quelque peu le récent passer de l’homme pour tenter de trouver matière à réflexion.

Ayant adhéré au RHDP, l’homme d’affaires s’est vu octroyer des marchés publics dans le contrat d’entretien routier avec le FER, Fonds d’entretien routier. Mais ayant fini sa part de contrat avec plusieurs centaines de millions de francs CFA investis, TAY avait interpellé en ces termes Lanciné Diaby, DG du FER : « 1 milliard que j'ai retiré-là, j'ai tout mis dans chantier de l'État. Tchiaa, un an de boulot sans aucun paiement… DG du fer, pardon maintenant, tchiaa. Celui que j’envoie pour demander pardon hooo, c’est négatif… »

Cette sortie lui avait valu quelques réactions de proches du pouvoir, dont celles de Patrick Zasso dit Englobal. Par ailleurs, avec ses anciens camarades de la galaxie Soroïste, le pont semble totalement rompu au point de ne pouvoir faire machine arrière.

Doit-on inscrire donc ces propos d’Alpha Yaya Touré dans ce cadre ? Bien malin qui pourrait faire le juste pronostic dans un contexte ivoirien où les alliances se nouent et se dénouent au gré des intérêts. L’intéressé pourrait certainement éclairer la lanterne de ses nombreux followers et autres compatriotes dans une nouvelle déclaration moins hermétique.