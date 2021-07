Économie numérique : Daloa reçoit les soldats de la révolution numérique (SRN)

"Les soldats du numérique", mouvement panafricain qui opère dans le domaine de la promotion de l'économie numérique, a tenu une conférence publique animée par M. Sidi Ahmed Sissoko Fadoul, fondateur des plateformes d'échanges (SRN). C'était le jeudi 22 juillet dernier à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire.

Économie numérique : La jeunesse exhortée à se saisir des opportunités qu'offrent les cryptomonnaies

"Économie numérique, enjeux, perspectives et opportunités". Tel était le thème choisi pour la conférence animée, jeudi 22 juillet 2021, par Sidi Ahmed Sissoko Fadoul, fondateur des plateformes numériques Les soldats des numériques. Accompagné de Serge Alexer, Top leader Antares, venu de la Guadeloupe pour partager avec la jeunesse son expérience dans l'économie numérique, Ahmed Sissoko, a d’entrée, défini la monnaie et donné les différentes formes de monnaie et son évolution au fil du temps.

Face aux étudiants de l’ Université Lorougnon Guédé, qui ont massivement pris part à cette première conférence publique, le conférencier a présenté Le bitcoin, la mère des cryptomonnaies basée sur la technologie de la blockchain comme l'or du temps moderne, comme un véritable moyen de paiement. Il en ressort que l'économie classique est concurrencée par une nouvelle économie avec de nombreuses opportunités que la jeunesse devrait saisir.

Le ministre de la promotion de la Jeunesse était représenté par son Directeur Régional de la promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Beugré Nguessan Dominique. Étaient présents à cette conférence publique, Kouakou Yannick, Coordonnateur adjoint de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), et Traoré Moctar, Responsable régional du Haut Sassandra des soldats de la révolution numérique.