Lolo Beauté met Emmanuelle Kéita en garde: "Si ton mariage est un buzz...''

La soeur cadette du pasteur Makosso, Lolo Beauté, s'est prononcée sur les fiançailles entre les blogueurs Emmanuelle Keita et Peter 007.

Lolo Beauté: ''Emmanuelle Kéita, tu mérites aussi d'être heureuse...mais...''

Les deux blogueurs ivoiriens vivant en France, Peter 007 et Emmanuelle Keïta, vont bientôt se marier. La demande en mariage a eu lieu, mardi 21 juillet 2021 en France. L'ex-compagne de l'international ivoirien Coulibaly Kafoumba a dit oui à Peter 007. Mais cette demande en mariage suscite déjà des réactions dont celle de la sœur cadette du général Makosso Camille, Lolo Beauté.

''Emmanuelle Kéita, tu mérites aussi d'être heureuse. Je te souhaite le bonheur dans ta relation avec Peter 07. Tu es une grande dame. Tu es mère. Tu as de l'expérience. Je n'ai rien à t'apprendre. C'est vrai que toi et Peter 07, vous êtes des influenceurs. Mais sachez faire la part des choses. Votre couple, votre relation, n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Tu as connu des coups durs dans certaines relations. Moi-même après 14 ans, je suis sortie d'un foyer dans lequel j'ai beaucoup souffert. Donc, au-delà de mes sorties sur toi sur la toile, j'ai une idée de ce que tu as dû endurer. Si malgré ça, Dieu continue de nous bénir, c'est que nous sommes des femmes battantes. Oui, tu es une femme qui se bat. Tu as cette volonté de réussir. Tu es déjà très bien partie'', a soutenu Lolo beauté dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Puis Lolo Beauté d'ajouter: '' En tout cas, si tes fiançailles avec Peter 07 sont de vraies fiançailles, je vous souhaite le bonheur. Mais si c'est un buzz, sache que les retombées ne seront pas bonnes pour toi. L'homme, il peut se moquer des retombées. Ce qui ne sera pas le cas pour la femme. Car contrairement à l'homme, la femme connaît la honte. Les buzz de ce genre, j'en ai fait avec Seni Kramgba; Vitale l'a fait avec Momo Wang. Alors, montrez-nous, nous les jaloux comme on nous appelle, que vos fiançailles sont réelles. Nous sommes très suivis sur la toile, donc notre vie privée doit être protégée. En tout cas, si tes fiançailles avec Peter 07 sont juste du buzz, les internautes ne te feront pas de cadeau. Ils vont se moquer de toi et dire que tu es en quête d'un homme", a-t-elle prévenu.