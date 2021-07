2e anniversaire de GPS : Guillaume Soro entend continuer son combat

Générations et peules solidaires (GPS), le mouvement politique fondé par Guillaume Kigabfori Soro célèbre la seconde année de son existence. En exil dans l'hexagone depuis le 23 décembre 2019, l'ancien président de l'Assemblée nationale a adressé un message à ses partisans.

Le GPS célèbre son second anniversaire dans la douleur

Les partisans de Guillaume Soro célèbrent l'an 2 de Générations et peuples solidaires (GPS) au moment où leur leader vit en exil en Europe. En effet, Guillaume Soro, condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. L'ex-président de l'Assemblée nationale a assisté impuissant à l'interpellation de plusieurs de ses proches le 23 décembre 2019 alors qu'un avion le transportait en direction d'Abidjan. Le natif de Kofiplé ne pourra pas atterrir sur le sol ivoirien et son appareil se pose plutôt au Ghana, voisin.

À l'occasion du second anniversaire de GPS, Guillaume Soro a réitéré sa volonté de se battre pour "une Côte d'Ivoire de paix et de solidarité". "Il y a deux ans, des hommes et femmes épris de Liberté et de Dignité se sont réunis sous l’impulsion du président Guillaume Kigbafori Soro pour donner naissance à un mouvement politique et citoyen appelé Générations et peuples solidaires GPS", a rappelé l'ancien chef rebelle.

Dans le bilan qu'il dresse, le leader des soroistes laisse entendre que "deux ans après, en dépit des intimidations, de l’exil, des emprisonnements et assassinats, GPS continue inexorablement son combat pour une Côte d’Ivoire de paix et de solidarité". Il n'a pas manqué de remercier tous ses partisans "pour la confiance et surtout la résistance".

C'est le 12 octobre 2019 en Espagne que Guillaume Soro a officiellement lancé le GPS. "La naissance de ce mouvement citoyen et politique fédèrera tous les mouvements soroïstes en un et nous allons nous mettre en ordre de bataille", avait-il déclaré.