Grand P refuse de laisser partir sa chérie Eudoxie Yao

Grand P ne se résout pas à se séparer d'Eudoxie Yao. La star guinéenne refuse de laisser partir la Bimbo ivoirienne. Depuis l'annonce de leur rupture par la "go bobaraba", le chanteur multiplie les publications sur les réseaux sociaux en déclarant sa flamme à "Eudo Range Rover".

Grand P dit "non" à une rupture avec Eudoxie Yao

Le couple Grand P-Eudoxie Yao va-t-il voler en éclats ? Dans une publication sur les réseaux sociaux, la sulfureuse Ivoirienne a officiellement annoncé la rupture entre elle et le chanteur guinéen. "Bonsoir mes bb, juste vous informer que moi et Grand P, la relation est terminée, je passe à autre chose. Merci", a écrit la dame aux courbes déroutantes.

Et pourtant, Eudoxie Yao avait prévenu son amoureux qui, selon elle, s'affichait "un peu trop avec d'autres filles sur les réseaux sociaux". "Franchement, je n'apprécie pas cela. On ne peut pas prétendre aimer une femme, être en couple avec elle et s'amouracher avec d'autres sur les réseaux sociaux, alors que ta fiancée est aussi très active sur les réseaux sociaux. Mes beaux-parents guinéens l'ont aussi remarqué, mais personne ne s'en plaint. Alors, si je quitte Grand P, qu'ils (les Guinéens) ne disent pas après que je suis venue dans la vie de Grand P pour juste profiter de lui. En tout cas, parlez à Grand P. S'il continue et que je décide de mettre fin à la relation, ça sera pour de bon", avait menacé celle qui se présente comme la femme la plus influente d'Afrique.

Finalement, Eudoxie Yao a mis sa menace à exécution. Il semble que ce qui a poussé la Kim Kardashian ivoirienne à prendre cette décision, c'est la récente apparition de Grand P aux côtés de la chanteuse sénégalaise Viviane Chidid. Mais pour Moussa Kaba, de son vrai nom, il n'est pas question de rupture. "Mon amour #EDO pour moi tu es ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Sur mon coeur, j'écrirai ton nom, pour que je pense à toi pour toujours. Mon véritable bonheur c'est d'être avec toi, tu es l'amour de ma vie. Le soleil est pour tout le monde, mais toi, tu es mon soleil à moi seul. Toi et moi c’est jusqu'a la gare", a répondu Grand P sur son compte Instagram. Il reste à savoir si le coeur d'Eudoxie Yao sera attendri par ses paroles de son amoureux.