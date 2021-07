Jennifer Lopez et Ben Affleck officialisent leur relation par un baiser

En couple, Jennifer Lopez célèbre ses 52 ans avec Ben Affleck. La chanteuse fait un clin d'œil particulier à son chéri et l'embrasse langoureusement.

Jennifer Lopez porte un collier avec le nom Ben Affleck

La rupture médiatique au début des années 2000 entre Jennifer Lopez et Ben Affleck est définitivement oubliée. Les deux anciens amants sont de nouveau en couple, heureux et fiers de l’afficher.

A l’occasion de ses 52 ans, la chanteuse américaine a publié une série de photographies sur son compte Instagram, où elle dévoile son corps parfaitement musclé, vêtue d’un bikini accessoirisé d’un chapeau et de colliers.

A la fin de ce court diaporama, la star a choisi de partager une photo que les fans attendaient depuis un moment : l’image d’un baiser entre le comédien et elle, officialisant enfin leur retour de flamme.

C’est à Saint Tropez que les deux amoureux ont fêté cet anniversaire, rappelant les heures les plus légendaires du couple à l’époque où ils avaient été surnommés «Bennifer» par la presse et se câlinaient sur leur yacht.

Et pour lui faire un petit clin d'oeil, la star américaine est sortie avec un objet très spécial à son cou. Durant son séjour en France, alors qu'elle faisait du shopping avec un ami, elle a été aperçue portant un collier avec le nom Ben inscrit. Une belle preuve d'amour de la part de la chanteuse américaine. On attend donc de voir si de son côté, son chéri va également porter un bijou avec son nom...

Au cours des dernières semaines, les deux vedettes ont été aperçues ensemble à de nombreuses reprises et seraient même à la recherche d’une maison à Los Angeles, aux Etats-Unis. Ironie du calendrier estival, l’ex-fiancé de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, était lui aussi à Saint Tropez au même moment, pour ses 46 ans à venir.

«Il est avec sa famille, des amis et les gens qui travaillent avec lui. Il va très bien», a commenté une autre source au magazine américain. Les deux ont annoncé leur rupture en avril dernier. Ce n’est que quelques semaines plus tard que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont commencé à se rapprocher, officiellement en tant qu’amis, puis finalement romantiquement.