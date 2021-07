Décès de Koudou Zebless - Augustin Kuyo: "Tu es venu te jeter dans..."

Le chanteur tradi-moderne ivoirien Koudou Zebless est décédé lundi 27 juillet. Ce qui l'a tué.

Décès du chanteur tradi-moderne Koudou Zebless

La musique ivoirienne est à nouveau frappé par un terrible malheur. Le chanteur tradi-moderne Koudou Zebless a rendu l'âme, lundi 27 juillet 2021 au Centre Hospitalier et Universitaire (Chu ) de Cocody à Abidjan.

A en croire les propos de son manager, le maître du Pagnora est mort d'une insuffisance respiratoire. "Depuis quelque temps, il se plaignait de problèmes respiratoires. Mais comme il est asthmatique, il prenait ses médicaments et ça passait. Mais hier, il a piqué une crise. Nous l’avons envoyé au CHU de Cocody et il est décédé ce lundi", a-t-il confié à pressecotedivoire.ci.

Une triste nouvelle qui plonge à nouveau la musique ivoirienne dans le deuil. Plusieurs artistes ivoiriens ont réagi après le décès de Koudou Zebless, notamment le groupe Tout notre talent ou encore TNT.

'' N’attendons pas la mort pour se rappeler qu’ils sont des GOAT de la musique de chez nous. Adieu Koudou Zebless... '', ont écrit les talentueux chanteurs sur leur page Facebook. Augustin Kuyo, un journaliste ivoirien qui était très proche de l'artiste, lui a rendu un vibrant hommage via un message posté sur son compte Facebook.

'' Gnian-yowli, c’est comme ça qu’on s’appelait, un jour j’apprends que tu es à Abidjan. Sans que je n’en sache les vraies raisons. Je t’ai reçu à mon bureau. Tu m’as dit que tu pensais avoir perdu près de quinze ans de ta vie d’artiste en France. Tu avais donc décidé de relancer ta carrière à partir d’Abidjan. Et la France ? « ça ne m’intéresse plus », avais-tu répondu... '', a-t-il écrit.

Puis d'ajouter: '' Gnian-yowli , c’est donc le vrai retour du Maître de Pagnora qu’on attend. Pas cette dérobade ! Pas cette fuite en avant ! Gnian-yowli, tu vas où même ? Tu es parti de la France sans un au revoir à tes enfants... Tu pars de la terre de tes ancêtres sans nous dire un mot. C’est donc pour ça que tu as précipitamment quitté la France ? Or donc, ce n’était pas pour relancer ta carrière ! Or donc il fallait que tu restes en France ! Les Blancs au moins, ils ont les moyens de prendre en charge médicalement même les plus démunis. Tu es venu te jeter dans notre merde où on meurt même pour un comprimé. Gnian-yowli, tu nous as trompés hein ! Tu nous as bien eus ! Sache que je ne suis pas content de toi ! Pars quand même en paix !Adieu Gnian-yowli '', a témoigné Augustin Kuyo.