Récemment traitée de lesbienne, Nash a retrouvé la paix du cœur

La chanteuse ivoirienne Nash semble avoir retrouvé la paix intérieure. C'est en tout cas ce qu'elle a indiqué dans un message posté sur sa page Facebook.

Nash: ''Depuis un moment, je ressens une certaine paix''

En décembre 2020, la rappeuse Nash a véritablement fait la ‘’Une‘’ des réseaux sociaux. Régulièrement traitée de lesbienne, la chanteuse avait fini par craquer. Elle avait laissé éclater sa colère et sa tristesse à travers une vidéo publiée sur la toile, dans laquelle elle suppliait ses détracteurs d'arrêter de salir sa réputation.

Tout-en larmes, l’ambassadrice de l’Unicef avait fait savoir qu'elle ne plus supportait plus d’être traitée d’homosexuelle. Dans un post sur sa page Facebook, la promotrice du festival Hip Hop Enjaillement a présenté l'homme qui partage sa vie.

"À partir d'aujourd’hui, fermez vos g... une bonne fois pour toutes après cette photo et ce post. Si ça peut vous faire plaisir (...) Voici celui qui partage ma vie que j'aime énormément et qui m'aime avec mon style et tel que je suis, il me connait mieux que vous tous. Je vous ai toujours dit qu'il ne vit pas ici. J'en ai marre d'être salie. J’ai choisi de marcher avec le seigneur JÉSUS pour faire les choses comme lui il veut. Donc, laissez-moi mener ma vie selon les instructions du Saint-Esprit. Pardon à toute ma famille, mes proches, qui seront blessés de voir mon chéri exposé", avait écrit Nash.

Six mois après cette polémique, Nash semble avoir retrouvé une certaine stabilité, comme le témoigne une publication sur sa page Facebook.

'' Depuis un moment, je ressens une certaine Paix avec mon créateur, avec moi-même et autour de moi à telle enseigne que je me surprends à prendre du poids tous les jours ... Je me sens tellement à l'aise dans mon alliance avec mon JESUS pouahh. Je suis sereine, les choses qui me faisaient peur ou mal, ne me font plus peur ni mal . Mes doutes sont passés, même quand j'attends quelque chose , que ca ne vient pas, je ne suis pas inquiète car je sais que ça va se faire et au finish, Dieu fait'', a posté Nash.