Franck Kessié: ‘’Je ne veux pas être un simple participant aux JO‘’

L’international ivoirien Franck Kessié a promis que les Eléphants Olympiques se battront ce mercredi face à l’Allemagne pour arracher la qualification pour le prochain tour des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Tokyo 2020 - Franck Kessié: ‘’ Je veux rentrer avec au moins un beau souvenir de ces Jeux olympiques‘’

A l’instar de Max Gradel et d'Eric Bailly, Franck Kessié a été appelé en tant que cadre (joueur de plus de 23 ans) en sélection Espoir afin de prendre part au Jeux Olympique de Tokyo 2020 au Japon. Buteur lors de la victoire des Eléphants face à l’Arabie Saoudite (2-1), le milieu de terrain de l’Ac Milan a livré un excellent match face au Brésil. Cependant, il estime que les Ivoiriens auraient pu faire mieux que ce match nul (0-0).

‘’On a pris un bon point mais il y a un peu de regrets parce que nous avons joué 45 minutes en supériorité numérique mais on n’est pas arrivé à faire la différence … Je pense que dans l’animation offensive, on a fait des mauvais choix. Mais nous retenons aussi qu’il y a du positif parce que nos défenseurs ont répondu présents. Je voyais tout le monde faire des efforts pour venir défendre afin qu’on ne prenne pas de but. Mais devant, on n’a pas fait les choix qu’il fallait et on n’a pas négocié les actions comme il le fallait pour pouvoir faire la différence. C’est notre regret. Mais c’est une compétition, il y a des hauts et des bas, jouer tous les trois jours, ce n’est pas facile. Surtout au retour des vacances, après une longue saison. C’est vraiment compliqué‘’, a soutenu Franck Kessié, affectueusement appelé la panthère de Zébizékou.

Par ailleurs, Franck Kessié a fait savoir que ses coéquipiers et lui se battront pour arracher la qualification face à l’Allemagne ce mercredi. ‘’ On va lutter pour revenir plus fort face à l’Allemagne, pour espérer la qualification. Je pense qu’il faut se qualifier à tout prix. On ne peut pas commencer ce genre de compétition avec 4 points et être éliminé. Ça ne va pas être pardonnable du tout…’’, a lâché Franck Kessié qui ne veut pas repartir du Japon la tête basse. ‘’ Je ne veux pas être un simple participant aux Jeux olympiques. Je veux rentrer avec au moins un beau souvenir de ces Jeux olympiques parce que ça n’arrive pas tous les jours‘’, a-t-il ajouté.