Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé remercie les militants COJEP de Paris

Charles Blé Goudé a entrepris une tournée à Paris, au cours de laquelle, il a passé en revue les Ivoiriens et autres Africains qui l'ont soutenu lors de son procès à la CPI. Devant les militants de son parti, le COJEP, l'ancien leader des jeunes patriotes a tenu un langage de vérité.

Charles Blé Goudé : « Un esprit non révolutionné ne peut pas opérer une révolution »

31 mars 2021, Charles Blé Goudé est définitivement acquitté des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité portées contre lui par le procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Après ce verdict, l'ancien patron de la galaxie patriotique a tenu à exprimer sa gratitude à tous ceux, de près comme de loin, qui lui ont été d'un soutien dans cette traversée du désert.

L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo s'est également voulu reconnaissant envers ses camarades de parti, le COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) vivant en Europe.

Dans une salle bourrée à craquer et acquise à sa cause, le Génie de Kpô a donné un véritable cours magistral à ses militants. « La main qui donne est celle qui ordonne. Quand tu tends ta main pour recevoir, dispose-toi à recevoir de l'ordre de celui qui t'a donné. Celui qui t'entretient, c'est lui qui te tient », a-t-il déclaré, avant de leur faire comprendre qu'il a fait un choix politique qui consiste à se tracer sa propre voie et non à suivre celle tracée par d'autres.

« Je suis capable de voir des gens emprunter une autoroute, et puis j'emprunte un chemin, pour faire de ce chemin une autoroute qui porte ma signature », s'est-il voulu formel. Puis, il ajoute : « Un esprit non révolutionné ne peut pas opérer une révolution. »

Reconnaissant de tout ce que ses compagnons ont fait et continue de faire pour mieux positionner leur parti, le COJEP, sur l'échiquier politique ivoirien, Blé Goudé a donné cette autre métaphore, comme il en a l'habitude. « Quand tu vois un plat fumant sur une table, n'oublie jamais qu'il y a une femme que la fumée a frappée dans la cuisine. »

Charles Blé Goudé, faut-il le noter, entend rentrer en Côte d'Ivoire. Le jeune leader a d'ailleurs entrepris les démarches administratives pour l'établissement de son passeport. Mais sa date de retour au bercail constitue pour l'instant une véritable énigme pour ses compatriotes.