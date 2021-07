Traité Amitié et Coopération : Patrick Achi accueille Christophe Dabiré

La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est au beau fixe. Patrick Achi, Premier ministre ivoirien, a à cet effet accueilli, mardi, Christophe Dabiré, son homologue burkinabè dans le cadre d'un Conseil de gouvernement conjoint.

Patrick Achi et Christophe Dabiré, co-président un conseil de gouvernement conjoint

L'axe Abidjan-Ouagadougou ne cesse de se renforcer au file des années. Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré se sont en effet engagés à peaufiner davantage les relations entre leurs deux pays.

C’est dans ce cadre que les deux dirigeants africains continuent d’entretenir le traité d’Amitié et de coopération ivoiro-burkinabè.

Le chef du gouvernement du Pays des hommes intègres séjourne d’ailleurs sur les rives de la lagune Ébrié depuis, ce mardi, où d’importantes rencontres et autres séances de travail sont bien marquées sur son agenda.

Patrick Achi, Premier ministre ivoirien, qui a accueilli son homologue venu du Faso, l’a d’ailleurs indiqué sur sa page Facebook. « Je suis très heureux de recevoir à Abidjan Christophe Dabiré, mon homologue Premier ministre du Faso, pour co-présider aujourd’hui (mardi, NDLR) le Conseil conjoint de gouvernement, du 9e Traité d’Amitié et de Coopération entre nos deux pays », a déclaré le successeur d’Hamed Bakayoko.

À noter que plusieurs dossiers attendent les gouvernements ivoirien et burkinabè. Notamment celui de la persistante menace terroriste à leur frontière commune et bien d’autres sujets. « Sécurité, développement, transports… les enjeux sont nombreux », confirme Achi Patrick, qui ajoute : « Ils traduisent bien la qualité et la force de nos relations ! »