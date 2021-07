An 2 du décès de Dj Arafat: Son oncle Marc Zopo dénonce un boycott

L’oncle de feu Dj Arafat, Marc Zopo, n’est pas content qu’un autre évènement soit organisé pendant la période des festivités en hommage au Roi du Coupé-décalé.

Marc Zopo (oncle de Dj Arafat ): ‘’Je suis choqué de constater qu’il y a un festival avec plein d’artistes de Côte-d’Ivoire le 12 Août’’

12 août 2019 – 12 août 2021, cela va bientôt faire deux ans que le roi du Coupé-décalé Ange Didier Houon alias Dj Arafat a subitement quitté la terre des hommes après un tragique accident de moto survenu au soir du dimanche 11 août en pleine célébration de la fête de Tabaski.

Les fans et autres proches du Daishikan ont décidé de célébrer tous les 12 Août leur légende. C’est d’ailleurs ce que Dj Arafat avait lui-même demandé de son vivant. Après avoir honoré le Yorobo le 12 Août 2020, les Chinois (fans d'Arafat) se préparent activement pour le 12 août 2021 .

A ce effet, la grand-mère de feu Dj Arafat, par le biais de sa fondation, a décidé d’organiser des festivités les 11 au 12 Août 2021 dans le village de Cocody Blockauss. Avec le programme suivant : Messe d’action de grâce, Libation sur la tombe, Danse Atchan, Maracana de Nuit, Maquis géant, Prestations artistiques, Ambiance Dj.

Plusieurs autres activités et soirées en l’honneur du Beerus Sama, sont également annoncées dans plusieurs endroits d’Abidjan et même à l’extérieur de la Côte d'Ivoire. Cependant, à cette même période, un autre événement dénommé ‘’ Coming to Côte d’Ivoire‘’ aura lieu les 12, 13 et 14 août à Abidjan.

Un grand concert dénommé ‘’la journée ivoirienne‘’, est prévu pour le 12 août à l’Injs à Marcory. Plusieurs artistes seront même de la partie. On peut citer notamment Safarel Obiang , Ariel Sheney, Debordo Leekunfa, Dj Mix et bien d’autres.

En effet, c’est par rapport à l’organisation du Coming tour, que Emma Lohoues, ex-copine de feu Dj Arafat, a récemment rencontré le ministre du Tourisme, Siandou Fofana.

Pour l’oncle de Dj Arafat, Marc Zopo, il s’agit tout simplement d’un boycott des festivités en l’honneur du Daishikan. " Je suis choqué de constater qu’il y a un festival avec plein d’artistes de Côte-d’Ivoire le 12 Août !! Pourtant, cette date commémore le décès de Dj Arafat. Je suis triste. Pourquoi vouloir boycotter cette date ? Le comble, sur l’affiche, il y a des artistes qui disent chaque jour qu’ils aiment Arafat !! C’est méchant...", a-t-il dénoncé dans une vidéo postée sur sa page Facebook.