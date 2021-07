Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo s'engagent pour la paix

La rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo a livré ses secrets. Les deux hommes politiques ont pris un engagement solennel à oeuvrer ensemble pour l'instauration d'une paix véritable en Côte d'Ivoire.

Alassane Ouattara : "Nous sommes des amis depuis des années..."

Mardi 27 juillet 2021, Alassane Ouattara a accordé une audience à son ancien rival Laurent Gbagbo au Palais présidentiel. Le président ivoirien s'est félicité des échanges avec son adversaire de 2010. "Nous sommes des amis depuis des années. J'en suis ravi. C'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite", a déclaré le chef de l'État à la sortie d'audience. Il a également indiqué que les échanges ont tourné autour de la Côte d'Ivoire et le renforcement de la paix.

Laurent Gbagbo a confié que la discussion a été fraternelle et amicale. "Je suis très heureux des discussions parce qu'elles étaient détendues. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps on puisse avoir ce genre de rencontre", a soutenu Laurent Gbagbo. Il faut souligner que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ne s'étaient plus vus depuis dix ans à la suite de la crise postélectorale de 2010 qui a occasionné 3 000 morts, selon le bilan officiel.