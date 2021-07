Affi N'guessan aux GOR: "Le dialogue n’est plus perçu comme une trahison"

Pascal Affi N'guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI), s'est félicité du "climat particulièrement chaleureux et amical" qui a prévalu lors de la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo.

Rencontre Ouattara-Gbagbo: Ce qu'en pense l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan

C'est la première rencontre entre les deux hommes, dix ans après la crise postélectorale qui a fait plus de 3000 morts. Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo se sont retrouvés à Abidjan pour une entrevue historique. Après une séquence chaleureuse, les deux hommes ont discuté près d'une heure à l'intérieur du palais présidentiel. Ces retrouvailles qui se sont déroulées dans une ambiance fraternelle et conviviale, suscitent de nombreuses réactions au sein de la classe politique ivoirienne.

Président du Front populaire ivoirien et récemment désigné ambassadeur de la paix, Pascal Affi N'guessan ne cache pas sa joie. " Je me félicite du climat particulièrement chaleureux et amical qui a entouré l’entretien entre le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo", s'est félicité l'ancien Premier ministre ivoirien. Pascal Affi N'guessan espère que la rencontre entre ces deux figures de la vie politique nationale "posera les bases d'un apaisement de notre vie politique ivoirien".

" L’esprit de dialogue n’est désormais plus perçu comme un renoncement à ses convictions ou une trahison de ses propres valeurs et de cela, je me réjouis très profondément », s'est réjoui M. Affi. Pour rappel, le Chef de l'Etat Alassane Ouattara a indiqué qu'au cours de cet entretien cordial et fraternel, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale et la réconciliation. « Ce qui importe c'est la Côte d'Ivoire. C'est la paix pour notre pays, avancer, aller de l'avant pour nous-mêmes et pour les prochaines générations », a déclaré le Président Alassane Ouattara.

L'ancien Président Laurent Gbagbo s'est réjoui de l'opportunité d'un tel entretien qui détend le climat social. Il a souligné que son plaidoyer est la libération des prisonniers de la crise post-électorale de 2010-2011. Les deux hommes d'Etat ont relevé la pertinence de multiplier ce type d'entretiens et de les élargir à d'autres acteurs politiques. Laurent Gbagbo est rentré le 17 juin dernier, après son acquittement à la Cour Pénale Internationale (CPI).