Caire: 4 athlètes ivoiriens privés du Championnat de basket U16

Alors que le Championnat d'Afrique de Basket U16 bat son plein au Caire, la sélection ivoirienne est privée de 4 de ses athlètes qui se trouvent « séquestrés » et empêchés de compatir. Les services sanitaires d’Egypte les soupçonnent de présenter des signes de Covid-9. Le gouvernement ivoirien est saisi du dossier.

Basket U16 : Testés positifs au Covid-19, quatre basketteurs ont été placés à l'isolement

Basket U16 - Des tests antigéniques effectués sur quatre athlètes malgré les tests PCR "négatifs" datant de moins de 24h présentés, ont créé une situation malencontreuse en Egypte. Le père de deux de ces sportifs dénonce « une séquestration » des basketteurs et saisit le Ministre Danho Paulin. Tout comme le le Président de la Fédération Ivoirienne de Basketball qui conteste les cas de covid signalés au sein de l'équipe de Côte d’Ivoire.

Ci-dessous la lettre ouverte du géniteur à Monsieur le Ministre des Sports de Cote d'Ivoire

Monsieur le Ministre,

Permettez moi de vous adresser cette correspondance publique pour vous faire part d'une situation malencontreuse que des athlètes représentants notre pays ont subi en Egypte lors du Championnat d'Afrique des Nations (CAN) de Basket-ball des moins de 16 ans intitulé, FIBA Africa U16 Men & Women 2021. En effet, afin de prendre part a cette CAN qui se déroule au Caire en Egypte du 6 au 15 août 2021, la délégation ivoirienne est arrivée au Caire le mercredi 4 août 2021. Dès la descente d'avion, des tests antigeniques ont été effectués sur nos athlètes malgré les tests PCR "négatifs" datant de moins de 24h présentés aux autorités sanitaires.

Quatre des 12 athlètes sélectionnés pour la compétition ont été déclarés positifs à la Covid 19. Sans justificatifs... Le staff médical accompagnant les athlètes a eu beau protester et demander les justificatifs de ces tests. Rien n'y fit. Les fameux tests positifs n'ont jamais été fournis à notre encadrement médical. Les quatre athlètes mineurs de moins de 16 ans ont ensuite été conduits manu militari sous les yeux impuissants de l'encadrement des éléphanteaux basketteurs dans une salle exiguë dans laquelle ils ont été enfermés près de 15h sans eau ni nourriture avec un adulte testé positif à la Covid-19.

Face à cette situation, d'autres tests ont été exigés. Les résultats de ces tests arrivés plus de 24h après n'ont rien décelé de probant sur les cas présumés avérés de COVID 19 de ces jeunes. Les 4 athlètes faisant partie du 5 majeurs de l'équipe de Côte-d'Ivoire ont bien évidemment manqué très fortement à notre équipe nationale qui s'est donc fait laminer pour leur premier match de la compétition le vendredi 6 août contre...l'Egypte.

Les 4 athlètes mineurs séquestrés ont été transférés le lendemain de leur arrivée, le jeudi 5 août 2021 à 13h30 précises, en isolement dans un établissement hospitalier vétuste du Caire où ils ont été laissés à l'abandon. Grâce à la très forte médiatisation de cette situation injuste que subissent nos 4 mineurs de 15 ans et avec la bienveillance de l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Egypte et de FIBA Afrique, nous osons espérer que nos jeunes sortirons aujourd'hui ou demain de cet enfer.

Monsieur le Ministre,

Par la présente, je tiens à vous informer qu'en tant que parent des jumeaux faisant partie des 4 séquestrés, j'ai décidé de me rendre personnellement avec le président de la Fédération ivoirienne de Basket-ball (FIBB) ce lundi 9 août en Égypte pour toucher du doigt la situation et travailler sur place en vue de favoriser leur sortie dans les meilleurs délais. Restant à votre entière disposition ce soir et demain matin pour de plus amples informations,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes salutations distinguées.

Jean-Yves ESSO ESSIS

Le père de deux des quatre athlètes séquestrés.