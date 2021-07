Ramba Junior crache ses vérités au rappeur français Black M

Ramba Junior n’a pas du tout apprécié un commentaire de l’artiste français Black M. Et il n’est pas passé par quatre chemins pour le faire savoir.

Ramba Junior: ‘’Black M, on préfère les encouragements que les dénigrements‘’

L’une des super stars du rap français, Black M, séjourne présentement en Côte d’Ivoire. En effet, l’ex-membre du groupe ‘’Sexion d'assaut ‘’ est à Abidjan pour finaliser des collaborations avec plusieurs artistes ivoiriens, à savoir Mc One, Elown et Ariel Sheney.

Régulièrement sollicité par des médias pour des émissions, Black M a été invité à se prononcer sur le talent des rappeurs ivoiriens.

«Je pense sincèrement que les rappeurs ivoiriens font partie des meilleurs au monde ... les Ivoiriens ont un truc en plus, c’est la langue, leur nouchi là, y a trop d’images là-dedans », a-t-il soutenu sur les ondes de Vibe radio.

Il s'est également penché spécifiquement sur le cas du jeune Ramba Junior. ‘’ Le petit comique là. Je ne le connais pas vraiment, on m’a fait écouter un de ses morceaux aujourd'hui (jeudi 22 juillet)… Vous savez pourquoi je demande « Le Petit comique ? ». Je l’ai vu faire un son avec Grand P. Ce que je pense du petit Ramba Junior, il est vraiment marrant », a lancé Black M.

Et la réplique du jeune Ramba Junior ne s’est pas fait attendre. ‘’Vieux père Black M, si tu cherches un comédien, Papa Gohou Michel est là hein. Moi, c’est Ramba Junior, le Rappeur le plus influent de ma génération. Tu as été petit, tu as commencé, personne ne croyait en toi, je suis fier de mon travail et de mon équipe. On fait le maximum, on n’attend rien de personne. Black M, on préfère les encouragements que les dénigrements‘’, a posté Ramba Junior sur sa page Facebook.