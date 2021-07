Natation: Jeanne Boutbien, porte-drapeau du Sénégal, éliminée aux JO

La franco-sénégalaise Jeanne Boutbien, icône de la natation et porte-drapeau du Sénégal pour les J.O de Tokyo 2020, est tombée ce mercredi matin en nage libre.

Natation : L’aventure s’arrête pour Jeanne Boutbien au JO Tokyo

Elle est très bien connue du public de la natation sénégalaise depuis plusieurs années maintenant. La nageuse Jeanne Boutbien est passée à la trappe, après son élimination de la course en nage libre.

Entrée en lice ce mercredi matin, 28 juillet, à l’épreuve de 100m nage libre, avec sept autres participantes dans la série 2, elle termine à la 7e place avec un chrono de 59 secondes 27.

Au finish, la jeune nageuse de 22 ans s’est classée à la 46e place, sur 52 participants. Son aventure s’arrête là car seuls les 16 premiers passent en demi-finale. L’australienne Emma McKeon termine 1ère des séries avec un chrono 52.13.

Elle devient ainsi le cinquième athlète sénégalais éliminé de ces jeux olympiques d’été. Le nageur Steven Aimable sera en lice demain. En attendant les sorties de Mbagnick Ndiaye (Judo), Adama Diatta (lutte simple) et Louis François Mendy (athlétisme). Rappelons qu’au total, 9 athlètes sénégalais participent aux joutes.

Sénégalaise née le 8 avril 1999 à Dakar, Jeanne Boutbien a dû attendre l’année 2016 pour obtenir la nationalité du pays de la Téranga après pratiquement trois ans de démarches administratives.

Plusieurs fois championne du Sénégal dans sa catégorie depuis ses débuts dans la nage, l’athlète n’était pourtant jamais déclarée vainqueur avant d’avoir obtenu les papiers qui attestaient de sa fibre patriotique.

Palmarès

Si la route pour atteindre le sommet est parfois longue pour certains, elle est un véritable raccourci pour d’autres. C’est le cas de la nageuse de 22 ans qui a un parcours hors du commun. Au niveau national, la nageuse Boutbien est détentrice de plusieurs records, dont celui du 100 m nage libre.

Un record qu’elle a remporté en février 2020. Sur le plan international, elle a remporté, en 2017, aux Championnats d’Afrique de l’Ouest, 8 médailles, dont 3 en or, 4 en argent et une en bronze.

Elle est détentrice du record sur 50m de nage libre en bassin avec un chrono de 27”44, lors des Championnats régionaux d’été qui se sont déroulés à Agen, en France, du 8 au 10 juin 2019. La même année, elle se taille une place de choix dans les relais 4×100 mètres nage libre et quatre nages aux Jeux africains de 2019

Qualifiée pour le 100 mètres nage libre et nommée porte-drapeau de la délégation sénégalaise aux Jeux Olympiques d’été de 2020 à Tokyo, avec le judoka Mbagnick Ndiaye, Jeanne Boutbien entre en lice, ce 28 juillet, au centre aquatique de Tokyo. « Porter le drapeau du Sénégal aux Jeux Olympiques dépasse et de loin tout ce que j’aurai pu imaginer en commençant à nager à Yoff (Dakar) en 2009. J’ai cru en mes rêves et j’en suis aujourd’hui tellement fière. Je suis tellement heureuse de voir que mon aventure puisse émouvoir tant de gens au Sénégal », a-t-elle déclaré sur sa page Instagram, avant son entrée en lice.