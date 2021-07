Libération des prisonniers: Le PHDD-CI exhorte Ouattara à écouter Gbagbo

La rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo continue de susciter de nombreuses réactions. Le président du Parti des Houphouetistes pour la Démocratie et le Développement en Côte d'Ivoire (Phdd-ci) et ex-membre du Rhdp, Bertrand Diby AKO, n'est également pas resté silencieux. Depuis son exil politique aux États-unis, il salue, dans une déclaration dont copie nous est parvenue, cette rencontre entre les deux grands belligérants de la crise postélectorale de 2010. Bertrand Diby AKO exhorte par ailleurs le président Alassane Ouattara à avoir une oreille attentive à la doléance de Laurent Gbagbo de libérer les personnes détenues depuis 2011.

La déclaration du PHDD-CI après la rencontre Gbagbo-Ouattara

Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers Compatriotes, Peuple de Côte d'Ivoire,

Hier Mardi 27 Juillet 2021, nous avons assisté avec grande émotion à la rencontre entre les présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Ces deux Hautes Personnalités de la politique ivoirienne ne s'étaient plus revues de face depuis le débat télévisé d'avant le second tour des Elections Présidentielles de 2010. Le Parti Houphouetiste pour la Démocratie et le Développement en Côte d'Ivoire (PHDD-CI), tient à les féliciter pour leur sens de grandeur.

C'est le signe que les présidents Ouattara et Gbagbo ont compris que c'est dans le dialogue que se construit la Paix comme l'a dit feu le président Félix Houphouet-Boigny le père de la nation. Voir Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, les belligérants d'hier s'embrasser, est pour nous l'espoir d'un retour définitif de la Paix dans notre pays. Dans leurs déclarations finales, le Président Laurent Gbagbo a mentionné la question de la libération des prisonniers civils et militaires emprisonnés depuis 2011.

Il a estimé que si lui, la tête de fil est acquitté et libre, alors tous ces prisonniers devraient être aussi libres. Une position que le PHDD-CI partage entièrement. Pour la Paix, aucun sacrifice n'est trop grand. Le PHDD-CI demande au Chef de l'État ; Monsieur Alassane OUATTARA, qui a appelé son prédécesseur "son jeune frère", de prêter une oreille attentive à la requête de ce dernier ; car quand on a un jeune frère, on ne peut vouloir que son bien.

Le PHDD-CI salue les cordiales retrouvailles qui ont permis au Chef de l'État Alassane Ouattara de se souvenir, en souhaitant ses condoléances au président Laurent Gbagbo pour sa mère et son compagnon de lutte Aboudramane Sangaré, que lorsque sa mère était décédée alors qu'il était en exil, le président du FPI, alors président de la République, a favorisé son retour pour l'inhumation de sa génitrice. Le PHDD-CI déplore le fait que le Président Laurent Gbagbo ait été empêché à son tour d'assister à l'inhumation de sa mère Gado Marguerite.