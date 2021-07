Gabon: L'activiste Obame Mebiame condamné à 2 ans de prison

Au Gabon, l'activiste et militant de l'opposition, Ballack Obame Mebiame, a été condamné ce mercredi à deux ans de prison ferme pour avoir fait l'apologie du coup d'État militaire de janvier 2019 et incité au soulèvement des populations contre les institutions de l' Etat.

Gabon: 2 ans de prison pour un activiste de l'opposition

La décision est tombée ce mercredi 28 juillet 2021. Ballack Obame Mebiame a été condamné à deux ans sept mois d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Libreville devant lequel il a comparu depuis le 14 juillet 2021. L’activiste et militant de l'opposition devra également payer 5 millions de FCFA d’amende et 10 millions de FCFA de dommages et intérêts.

La condamnation de ce militant de l’Union nationale (UN, opposition), poursuivi pour tentative de trouble à l’ordre public et incitation à la révolte contre les autorités de l’État, fait suite à l’appel interjeté par le procureur de la République après le non-lieu prononcé en sa faveur, le 5 février dernier, par la juge d’instruction militaire. Ballack Obame Mebiame ayant effectué deux ans et demi en détention préventive, il devrait sortir de la prison en septembre prochain.

Dans le cadre de cette même affaire, trois militaires dont le lieutenant Kelly Obiang de la garde républicaine, ont été condamnés le 1er juillet dernier à 15 ans de prison au Gabon pour une piteuse tentative de coup d'Etat en janvier 2019 contre le président Ali Bongo Ondimba qui se remettait alors d'un AVC. Un verdict jugé relativement clément au regard des réquisitions du procureur qui réclamait l'emprisonnement à vie à l'encontre des accusés.