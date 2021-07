Abidjan accueille le 27è Congrès de l’ Union Postale Universelle (UPU)

La Côte d’Ivoire arbitrera du 9 au 27 août 2021, le 27è Congrès de l’ Union Postale Universelle (UPU). Telle est l'information dévoilée par le Ministre de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Roger ADOM, lors d’une conférence de presse, Mercredi 28 Juillet 2021, Plateau.

Le 27è Congrès de l’ Union Postale Universelle (UPU) aura lieu à Abidjan

Selon le ministre, le 27e Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) dont le slogan est ‘’L’Afrique vous invite, la Côte d’Ivoire vous accueille et Abidjan vous attend‘’, se déroulera autour de quatre étapes principales.

Il s’agit, en effet, de la cérémonie officielle d’ouverture, sous la présidence du chef de l’Etat, le 9 août, la conférence ministérielle, du démarrage des travaux en commissions, qui débouchera sur la rédaction de la stratégie postale mondiale pour les 4 années à venir, qui sera baptisée « Stratégie postale d’Abidjan », et le renouvellement des instances de l’UPU (DG, DGA, membres du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation).

A en croire le ministre Roger ADOM, c’est seulement la 2e fois que l’Upu, qui est une organisation des Nations Unies regroupant 192 pays, organise son concert en Afrique. ‘’La première fois, c’était en 1934 en Egypte. C’est donc la première fois de l’ère post-colonial que ce congrès a lieu en Afrique‘’, a-t-il indiqué.

Roger ADOM a adressé ses remerciements au président Alassane Ouattara qui, selon lui, a pesé de tout son poids pour que ce congrès se tienne sur les bords de la lagune Ebrié‘’.

‘’C’est le lieu de dire merci au président Alassane Ouattara pour l’aide qu’il a apportée, parce que c’est lui qui a voulu que ce congrès se tienne à Abidjan, et il a vraiment œuvré de tout son poids, de toute sa connaissance du monde diplomatique pour que tous les postiers du monde entier aient envie de se retrouver à Abidjan‘’, a-t-il soutenu.

Puis d’ajouter: ‘’ Ceci prouve que la Côte d’Ivoire est un pays en paix, que la Côte d’Ivoire est un pays d’ouverture parce que depuis le déclenchement de la pandémie à Covid-19 en février 2020, il n’y a plus de congrès internationaux et même nationaux qui se font en présentielle, mais nous avons réussir à recevoir l’organisation de ce congrès‘’.

Par ailleurs, le ministre a précisé qu’en raison de la pandémie à Covid-19, le congrès aura lieu en mode hybride, c’est-à-dire en présentielle pour certains délégués et puis en virtuelle pour d’autres. "On espère avoir 750 personnes présentes à Abidjan et plus de 2000 personnes connectées de partout dans le monde‘’, a-t-il expliqué.