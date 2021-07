Alain Lobognon (Pro-Soro) se réjouit de la rencontre Ouattara - Gbagbo

L'ex-député de Fresco, Alain Lobognon, a réagi à la rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet au Palais de la présidence.

Alain Lobognon: La rencontre Bédié - Ouattara est "une rare occasion pour reconstruire la confiance entre tous les animateurs de la vie politique nationale"

La rencontre historique du mardi 27 juillet 2021 entre les deux présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, continue de susciter des réactions au sein de la classe politique ivoirienne. Après Pascal Affi N'guessan, Kobenan Kouassi Adjoumani, Kader Fofana et autres qui ont salué l'ambiance qui a prévalu lors de la rencontre entre les deux hommes, Alain Lobognon, proche de l'ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, vient lui également de donner de la voix.

"Le Ministre Alain Lobognon salue, à sa juste valeur, la rencontre du 27 juillet 2021, qui s’est tenue sous le sceau de la fraternité et de la cordialité, entre le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, et son prédécesseur à la tête de l’État de Côte d’Ivoire, Monsieur Laurent Gbagbo", indique son porte-parole Jean Paul Beugrefoh. Pour le Ministre Alain Lobognon, ces retrouvailles entre ces deux Hommes d’État séparés par des "mésententes politiques", sont les premiers pas qui manquaient au processus de réconciliation nationale et de pardon péniblement lancé depuis la fin de la crise postélectorale de 2011.

Il note par ailleurs avec satisfaction, que cette rencontre qui a été fortement appréciée par tous, est une rare occasion "pour reconstruire la confiance entre tous les animateurs de la vie politique nationale". L'ancien ministre des Sports et Loisirs, dit encourager une fois de plus la classe politique à privilégier la voie du dialogue afin de régler tous les différends en Côte d'Ivoire. Il a promis de poursuivre son élan qui vise à mettre fin aux désaccords entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle exilé en Europe, condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne pour tentative de déstabilisation du régime d' Abidjan.