Comment Faure et Tshisekedi ont rapproché Ouattara et Gbagbo

Faure Gnassingbé et Félix Tshisekedi ont joué un rôle majeur dans la rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet 2021. Les présidents togolais et congolais ont joué les intermédiaires pour donner la possibilité aux deux anciens protagonistes de se retrouver après dix années.

Faure et Tshisekedi, intermédiaires entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo

Mardi 27 juillet 2021, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ont posé un acte fort. Ce jour-là, les deux hommes politiques ivoiriens se sont rencontrés au Palais présidentiel. "Nous sommes des amis depuis des années. J'en suis ravi. C'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite", a déclaré le chef de l'État après les échanges. Pour sa part, Laurent Gbagbo s'est dit "très heureux des discussions parce qu'elles étaient détendues". "Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps on puisse avoir ce genre de rencontre", s'est exprimé l'ancien président de la République.

Rentré en Côte d'Ivoire le jeudi 17 juin 2021, Laurent Gbagbo a eu un échange téléphonique avec Ouattara le 7 juillet. Selon Jeune Afrique, il a clairement indiqué qu'il était disposé à rencontrer son grand rival. Notre source poursuit en ajoutant qu'à la mi-juillet, le "Woody" de Mama a discuté au téléphone avec le président de la République, "cette fois à l’initiative d’Alassane Ouattara" lui-même.

Le magazine panafricain révèle que Faure Gnassingbé et Félix Tshisekedi ont pesé de tout leur poids pour rapprocher Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Il fait savoir que les deux chefs d'État ont "fait passer quelques messages en ce sens". Outre ces deux personnalités politiques africaines, la Première dame Dominique Ouattara et Nady Bamba, la seconde épouse du patron du FPI ont aussi participé au rapprochement entre les deux anciens adversaires. Elles se sont même rencontrées le 13 juillet autour d'un café.