Lil Uzi: Après le diamant dans le front, le rappeur massacre sa langue

Lil Uzi Vert ne manque pas une occasion d'exprimer sa créativité. Après le diamant frontal, l'interprète de XO Tour Llif 3 s'est affiché avec une nouvelle création qui n'est autre qu'un tatouage sur toute la longueur de la langue.

L’extravagant rappeur américain Lil Uzi Vert s'offre un nouveau look plus qu'original avec son diamant et son nouveau tatouage. Le rappeur originaire de Philly, a posté, il y a quelques jours, une story Instagram où on le voit tirer la langue et montrer à ses millions de followers son nouveau tatouage. Le dessin est assez simple, quelques traits noirs entrecroisés sur toute la longueur de sa langue... un peu comme une cicatrice. Un tattoo de plus sur sa peau déjà bien remplie !

Alors qu'il l'avait ôté au mois de juin, il a replacé son diamant frontal il y a quelques jours. Les fans ont pu remarquer dans une vidéo publiée, que Lil Uzi Vert a remis son diamant d'une valeur de 24 millions de dollars sur son front. Lil Uzi Vert est un personnage à part entière dans le game américain. Il aime choquer et ne manque pas d'idées saugrenues pour atteindre son but. Sa dernière lubie : acquérir la planète WASP 127-b, une exoplanète dont la masse dépasse 50 fois celle de la Terre.

C'est l'artiste Grimes et accessoirement la compagne d'Elon Musk, qui a révélé l'information sur Twitter : "La documentation est presque complète pour que @LILUZIVERT puisse réclamer légalement WASP-127B c'est énorme ! Le premier humain à posséder une planète".

Les fans de l’artiste se posent déjà la question de savoir quelle sera sa prochaine folie. Bien malin qui pourra le deviner !