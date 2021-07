Liste des 110 prisonniers, déposée par Laurent Gbagbo chez Ouattara

Le parti de Laurent Gbagbo a rendu publique, la liste des prisonniers civils et militaires dont-il demande la libération par le président de la République, Alassane Ouattara.

Rentré en Côte d'Ivoire après une dizaine d'années passées en détention à la CPI, Laurent Gbagbo a été reçu, mardi 27 juillet 2021 au Palais de la présidence au Plateau, par Alassane Ouattara, son successeur à la tête de l' Etat ivoirien. À l'occasion, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) a appelé à la libération des prisonniers de la crise postélectorale de 2010-2011.

« Je suis venu rendre visite au Président Alassane Ouattara que je connais depuis longtemps. On a parlé fraternellement, amicalement et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Parce qu'elle était très détendue et je suis fier de cela. J'ai souhaité que, de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détend l'atmosphère dans le pays », a déclaré Laurent Gbagbo au terme de la rencontre.

Et d'ajouter : « En ce qui me concerne, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. J'ai dit au Président et vous serez d'accord avec moi. J'étais leur chef de file et moi je suis dehors aujourd'hui, eux ils sont en prison. J'aimerais que le Président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Le Président a les moyens, c'est lui qui juge de l'opportunité et des moments pour ces libérations. Donc j'ai insisté sur cela », dira-t-il.

Parmi les prisonniers, au nombre de 110 dont le fondateur du FPI plaide la libération, figurent des prisonniers des crises qui se sont succédé en Côte d'Ivoire depuis la crise post-électorale de 2010-2011, jusqu'aux évènements qui ont eu lieu à l'accueil de Laurent Gbagbo, le 17 juin dernier, lors de son retour.

Liste des 110 prisonniers dont Laurent Gbagbo demande la libération

1- Nean Houde Elvis (MACA)

2- Toure Éric (MACA)

3- Glarou Richmond (MACA)

4- Agnimel Meless Serges (MACA)

5- Dazirignon Ange Aristide (MACA)

6- Djipro Nikpi Hervé (MACA)

7- Irie BI Boti (MACA)

8- Djire Dawe Maurice (CP Bouaké)

9- Gl Dogbo Blé Bruno (École de gendarmerie)

10- Amiral Vagba Faussignaux (École de gendarmerie)

11- CDT Abehi Jean Noël (MAMA)

12- CDT Seka Yapo Anselme (MAMA)

13- COL Aby Jean (MACA)

14- LT/COL Ohoukou Mody Leopold (MACA)

15- LT/COL Gnatoa Katet Paulin (MACA)

16- CDT Kipré Vagba (MACA)

17- CAIRE Osée Loguey (MACA)

18- LT Ourigou Bawa Félicien (MACA)

19- SGT Toh Ferdinand (MACA)

20- SGT TOGBA Arnaud Marcel (MACA)

21- MDL Edy Ossohou(MACA)

22- CPL/C Adou Meledjro Étienne (MACA)

23- Blao Nicaise (LIBERIA)

24- Nemlin Thierry Antoine (LIBERIA)

25- Komande Mohegnon Valery (LIBERIA)

26- Nioule Junior (LIBERIA)

27- Nioule Ouragbo Édouard (LIBERIA)

28- Toue Badison Julien (LIBERIA)

29- Nioule Franck Olivier (LIBERIA)

2-Prisonniers Pro-Gbagbo arrêtés en 2019 après l'ordonnance du 6 août 2018

30- Aby Jean Yves Alain (MACA)

31- Allo theodule (MACA)

32- Lasm Marc Fabrice (MACA)

33- Effoueyi Ama Marthe (MACA)

34- Tchin Oulai Olivier (MACA)

35- Toh Ange Clément (MACA)

36- Blé Innocent (MACA)

37- Doué Éric Charles (MACA)

38- Bahi Bo(MACA)

39- Djihetien Rodrigue (MACA)

40- Hue BI gore Jacques (MACA)

41- Yourou Franck (MACA)

42- Dogo Heno Prince (MACA)

43-Blagnon Toubate Bruno (MACA)

44- Mezan N'guessan (MACA)

45- Nomon Charles (MACA)

46- Sabe Guy (MACA)

47- Nemlin Simon (MACA)

48- Nean Gbatio (MACA)

49- Yapo Serge Fiacre alias Serge Koffi (MACA)

50- Koua Armel Smith (MACA)

51- Tetty Alain Claude (MACA)

52- Noma Tito C. (MACA)

3-Prisonnier Pro Soro arrêté à Abidjan en décembre 2019

53- Kamarate Souleymane alias Soul to Soul (MACA)

4-Prisonniers affaire 3e mandat

54- Abi Porquet (MACA)

55- Agnero Lath Alexis (MACA)

56- Agnero Lath Joël (MACA)

57- Agnero Simon Séverin (MACA)

58- Aguédé Yves Paulin (MACA)

59- Bony Guy Joël WILFRIED (MACA)

60- Amari Meledje Mathieu (MACA)

61- Amichia Alexis (MACA)

62- Bah Bly Paulin (MACA)

63- Bli Thessa Hervé (MACA)

64- Baye Djahouru Abdoul Karim (MACA)

65- Dago Jean Rock (MACA)

66- Diakite Samuel (MACA)

67- Dadje Mel Jocelyn(MACA)

68- gue Essoh Raphaël (MACA)

69- Essoh Akpa Léon (MACA)

70- Kahe Immo Boris (MACA)

71- Gondo Pacôme (MACA)

72- Gnonkonte Dama Paul (MACA)

73- Gore BI Sery Mathieu (MACA)

74- Kacou Mel Patrice (MACA)

75- Koffi Jean Morisson (MACA)

76- Koffi Konan Yannick (MACA)

77- Koffi Yao Serge Constant (MACA)

78- Konan Koffi Francis (MACA)

79- Konin Konin Benoît (MACA)

80- Kore Alphonse (MACA)

81- Kouassi Luc (MACA)

82- Koudou Landry (MACA)

83- Koue Essoh Raphaël (MACA)

84- Loukou Kouame Marius (MACA)

85- Loukou N'goran Noël (MACA)

86- Meless Gnangne Ambroise (MACA)

87- Muetho Ignace (MACA)

88- Nbahoua Gnahoua Cedric (MACA)

89- N'dakpli Ange Felix(MACA)

90- N'dri Kouadio Pierre Narcisse (MACA)

91- N'dri Stephe Yannick Donald (MACA)

92- Pehi Wilfried (MACA)

93- Sea Roy Michael (MACA)

94- Sidibe Aboudou (MACA)

95- Sie Essoh Sylvain (MACA)

96- Sos Esmel Thimothée (MACA)

97- Soro Kafana(MACA)

98- Tayou Kaneza Venance (MACA)

99- Tetiali Élie (MACA)

100- Tofi Gneba Guy (MACA)

101- Wayoro Drehiri Aime (MACA)

102- Wogui Hervé (MACA)

103- Yao Tato Rostand (MACA)

104- Koua Banouakou Justin (Camp Pénal Bouake)

5-Accueil du président Laurent Gbagbo le 17 juin

105- BIllaud Simagnéné Daniel

106- Boly Brekou Nestor

107- Diedo Guy Marius

108- Aboua Landry

109- Aho Atchoueu Jean Baptiste

110- Zozan BI Tra Léger